R.I.P mama Gilbert Lumumba


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Pdidy

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Pdidy

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#1
NILIKUWA NATOKA KUPELEKA CHAKULA KWA.MGONJWA.NAMWONA.KAKAYANGU ANATOA.MACHOZI

KUMUULIZA.MATE.NN SHIDA ANANIVUTA PEMBENI YA AMBULANCE UNAMKUMBUKA MAMA YAKO ALIEKUWA.AKITUCHUKUA LIFT FORODHAN ANAKUACHA SEHEMU FULAN


SWALI LA KWANZA SIJAELEWA MAMA.AMEFANYAJE


BAADAE TUKAKUTANA NAE SINZA MAMA AKAMKUMBUKA MAMA.YANGU KIPENZI NKAMWAMBIA RAFIKI YAKO AMETANGULIA KWA MUNGU 2012 NENO LA MWISHO MAMA ULISEMA MWANANGU MSHIKENI MUNGU DUNIA TUNAPITA

LEO MAMA YANGU NAKUONA LUGALO HOSP UKIWA UMEFUNKWA HUONGEI TENA ..

JAMANI AHSANTE KWA UPENDO WAKO NA KWA BARAKA ZAKO.MUNGU AWAPE RAHA YA MILELE HUKO MLIKO NA RAFIKIO

BWANA AMETOA BWANA AMETWAA JINA LAKE LIHIMIDIWE

AAMEN...

POLENI WANA FAMILIA WOTE KWA.MSIBA MZITOO
 
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COPPER

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Pdidy said:
NILIKUWA NATOKA KUPELEKA CHAKULA KWA.MGONJWA.NAMWONA.KAKAYANGU ANATOA.MACHOZI

KUMUULIZA.MATE.NN SHIDA ANANIVUTA PEMBENI YA AMBULANCE UNAMKUMBUKA MAMA YAKO ALIEKUWA.AKITUCHUKUA LIFT FORODHAN ANAKUACHA SEHEMU FULAN


SWALI LA KWANZA SIJAELEWA MAMA.AMEFANYAJE


BAADAE TUKAKUTANA NAE SINZA MAMA AKAMKUMBUKA MAMA.YANGU KIPENZI NKAMWAMBIA RAFIKI YAKO AMETANGULIA KWA MUNGU 2012 NENO LA MWISHO MAMA ULISEMA MWANANGU MSHIKENI MUNGU DUNIA TUNAPITA

LEO MAMA YANGU NAKUONA LUGALO HOSP UKIWA UMEFUNKWA HUONGEI TENA ..

JAMANI AHSANTE KWA UPENDO WAKO NA KWA BARAKA ZAKO.MUNGU AWAPE RAHA YA MILELE HUKO MLIKO NA RAFIKIO

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Poleni sana jamani
 
Nrangoo

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Poleni wafiwa, MUNGU awafanyie wepesi

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GENTAMYCINE

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Pdidy said:
NILIKUWA NATOKA KUPELEKA CHAKULA KWA.MGONJWA.NAMWONA.KAKAYANGU ANATOA.MACHOZI

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Pole na poleni pia kwa Msiba huo ila tusisahau kwamba Kifo ni Wajibu kwa Binadamu yoyote yule na kikubwa Mwenzetu mmoja akitutoka hatuna budi Kumshukuru Mwenyezi Mungu, Kumuombea huko aendako na Sisi tuliobaki hapa duniani tuendelee na Maisha yetu huku tukiyaiga mema ya Mpendwa Marehemu wetu kama sehemu ya Kumuenzi.
 
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