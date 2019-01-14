R.I.P mama Gilbert Lumumba

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Pdidy
JF-Expert Member
Joined Nov 22, 2007
39,988 8,812 280
NILIKUWA NATOKA KUPELEKA CHAKULA KWA.MGONJWA.NAMWONA.KAKAYANGU ANATOA.MACHOZI
KUMUULIZA.MATE.NN SHIDA ANANIVUTA PEMBENI YA AMBULANCE UNAMKUMBUKA MAMA YAKO ALIEKUWA.AKITUCHUKUA LIFT FORODHAN ANAKUACHA SEHEMU FULAN
SWALI LA KWANZA SIJAELEWA MAMA.AMEFANYAJE
BAADAE TUKAKUTANA NAE SINZA MAMA AKAMKUMBUKA MAMA.YANGU KIPENZI NKAMWAMBIA RAFIKI YAKO AMETANGULIA KWA MUNGU 2012 NENO LA MWISHO MAMA ULISEMA MWANANGU MSHIKENI MUNGU DUNIA TUNAPITA
LEO MAMA YANGU NAKUONA LUGALO HOSP UKIWA UMEFUNKWA HUONGEI TENA ..
JAMANI AHSANTE KWA UPENDO WAKO NA KWA BARAKA ZAKO.MUNGU AWAPE RAHA YA MILELE HUKO MLIKO NA RAFIKIO
BWANA AMETOA BWANA AMETWAA JINA LAKE LIHIMIDIWE
AAMEN...
POLENI WANA FAMILIA WOTE KWA.MSIBA MZITOO
KUMUULIZA.MATE.NN SHIDA ANANIVUTA PEMBENI YA AMBULANCE UNAMKUMBUKA MAMA YAKO ALIEKUWA.AKITUCHUKUA LIFT FORODHAN ANAKUACHA SEHEMU FULAN
SWALI LA KWANZA SIJAELEWA MAMA.AMEFANYAJE
BAADAE TUKAKUTANA NAE SINZA MAMA AKAMKUMBUKA MAMA.YANGU KIPENZI NKAMWAMBIA RAFIKI YAKO AMETANGULIA KWA MUNGU 2012 NENO LA MWISHO MAMA ULISEMA MWANANGU MSHIKENI MUNGU DUNIA TUNAPITA
LEO MAMA YANGU NAKUONA LUGALO HOSP UKIWA UMEFUNKWA HUONGEI TENA ..
JAMANI AHSANTE KWA UPENDO WAKO NA KWA BARAKA ZAKO.MUNGU AWAPE RAHA YA MILELE HUKO MLIKO NA RAFIKIO
BWANA AMETOA BWANA AMETWAA JINA LAKE LIHIMIDIWE
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POLENI WANA FAMILIA WOTE KWA.MSIBA MZITOO