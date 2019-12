Nina deni la kulipa, nilipe au nisamehe?

Kwa sasa focus kwenye issue za maza kwanza ili akae sawa.Huyo ndio kawapambania nyie mpakanleo mko.Pili kama ni kuwakosea, hao ma uncle walimkosea sana mama yenu, wangempoteza huyu na nyie automatically msingekua hapo kwahiyo kama ni kuomba msamha, wanapswa kwanza waende kwa mama yenu wamuombe radhi.Akiwasamehe then kwa pamoja mjwe na msimamo wenu juu ya aidha kuwasaidia au kuwapotezea.Kama mkiamua kuwasaidia , nashauri wasaidie wakiwa kwao.Roho mbaya hurithishwa mkuu,hao madogo wanaweza tumika kama mlango kuwajeruhi.Wasaidie wakiwa kwao na katika msaada hho wazaz wazaz wao, yaan hao baba zako nao wawe na sehem ya ku play part.Kama unalipa ada ww basi wao wa dili na accomodation n.k n.k ila wasikutwishe zigo loote ww from no where kisa tu wanasema samahan.No...Like the way it took u long to establish urselves, so it requires to trust them again ..Usiwaweke karibu kabisaaa.Wataku haribu .dunia imebadirika sana mkuuLicha ya kwamba Munguanasema tusamehe lakin kumbuka pia kuwa maandiko yanatuonya.Mathayo 10:36So simamia msimamo wako