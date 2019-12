Nairobi katika uhalisia wake, inapendeza na kumeremeta

pingli-nywee said: Ana stress wakati wa krismasi. Haamini kwamba mwaka umeisha na kiboko alichotuambia tutachapwa mwakani bado tunakingoja. Naona analinganisha aeriel view ya sehemu flani Nairobi na street view ya Dar kwasababu hataki aibu za aeriel view ya Dar is Slum. Ngoja nimvuruge kidogo alafu nimuache na stress zake za ligi. Hehe!Ana stress wakati wa krismasi. Haamini kwamba mwaka umeisha na kiboko alichotuambia tutachapwa mwakani bado tunakingoja.Naona analinganisha aeriel view ya sehemu flani Nairobi na street view ya Dar kwasababu hataki aibu za aeriel view ya Dar is Slum. Ngoja nimvuruge kidogo alafu nimuache na stress zake za ligi. Click to expand...

Wewe unakichaa?, sijaketa aerial view hata moja, nimefungua Uzi kwa kuweka " Driving in streets of Nairobi " na video ya "bike in the streets of Dar es Salaam, wewe kwa kupanic baada ya kuona barabara za Nairobi, ndio ukaweka aerial view ya Dar.Enjoy " the beauty of Dar es Salaama.Sent using Jamii Forums mobile app