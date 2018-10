Habari za jioni ndugu zangu.sijawahi andika huku thread but i have to.Nawataadharisha wageni mnaokuja huku muwe waangalifu msije lizwa kama mimi.

Hapa naugulia maumivu makali maana nilimpa moyo wangu na all my trust.Alikuja PM nikareply, tukapeana namba,kanicomvice nikampenda sana,nikamzoea nikamuamini.alichokuja kunifanyia.........basi tu.alinidanganya kila kitu chake e.g anapoishi,kazi,familia,life yake etc.nimekuja kishtuka nishapigwa baada ya kufuatilia alichoniambia kwa wahusika ambao wapo sehemu hizo.

Nawataadharisha ndugu zangu muingiao huku i mean wageni kama mimi...muwe waangalifu na watu wa humu.

Asanteni. nimejifunza mno.Never trust anyone in this world.

PM sijibu maana ndo iliyoniletea haya yote.sitaki ushauri,sitaki,maswali.nimewataadharisha tu wageni wasije dandia basi kwa mbele kama mimi.....watakufa.poor me.

By by wa ndugu.