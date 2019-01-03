Car4Sale MERCEDES BENZ inauzwa kwa 12.5m


NAREI

NAREI

JF-Expert Member
#1
Joined
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NAREI

NAREI

JF-Expert Member
Joined Mar 10, 2017
1,557 1,184 280
#1
Salaam,
Dada anashida na pesa anaiuza gari yake aina ya Mercedes Benz.
Gari haina tatizo lolote
Gari inapatikana mbezi Beach
bei ni 12.5
Call: 0756 832833
N.b
MAELEZO YOTE YAPO KWENYE CARD HAPO CHINI.
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Shark

Shark

JF-Expert Member
#4
Joined
Jan 25, 2010
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Shark

Shark

JF-Expert Member
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#4
Kwa hapo ilipofikia ukiongeza na huo ukubwa wa engine hata kama hana tatizo wacha aiuze tu
 
NAREI

NAREI

JF-Expert Member
#13
Joined
Mar 10, 2017
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NAREI

NAREI

JF-Expert Member
Joined Mar 10, 2017
1,557 1,184 280
#13
Mpaka mtu kuamua kumiliki gari kama hiyo ni wazi kwamba amejipanga na yuko tayari kwa lolote.
Sasa nashangaa mnaokuja kufananisha na Vitz ya cc 990.
Kila mtu anamiliki gari kulingana na income status/welfare yake, kama wengi tuna uwezo wa kumiliki Vitz na PASSO tusitoe mapovu yasiyo na maana.

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Per Diem

Per Diem

JF-Expert Member
#14
Joined
Mar 28, 2018
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321
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Per Diem

Per Diem

JF-Expert Member
Joined Mar 28, 2018
321 274 80
#14
NAREI said:
Mpaka mtu kuamua kumiliki gari kama hiyo ni wazi kwamba amejipanga na yuko tayari kwa lolote.
Sasa nashangaa mnaokuja kufananisha na Vitz ya cc 990.
Kila mtu anamiliki gari kulingana na income status/welfare yake, kama wengi tuna uwezo wa kumiliki Vitz na PASSO tusitoe mapovu yasiyo na maana.

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Kiongozi ,cc5000 ni nyingi sana yaan kana bugatti

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From Sir With Love

From Sir With Love

JF-Expert Member
#18
Joined
Sep 13, 2010
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From Sir With Love

From Sir With Love

JF-Expert Member
Joined Sep 13, 2010
1,572 2,328 280
#18
Najua na nina fahamu kwamba kuna Benz ambayo unaweza kuweka injin ya Toyota Na ikapiga Mzigo bila watu kujua.

Bahati mbaya nimepoteza namba ya fundi wangu pale mtaa wa pili nyuma ya best bite, Namanga.

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