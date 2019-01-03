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NAREI
JF-Expert Member
Joined Mar 10, 2017
1,557 1,184 280
Salaam,
Dada anashida na pesa anaiuza gari yake aina ya Mercedes Benz.
Gari haina tatizo lolote
Gari inapatikana mbezi Beach
bei ni 12.5
Call: 0756 832833
N.b
MAELEZO YOTE YAPO KWENYE CARD HAPO CHINI.
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Dada anashida na pesa anaiuza gari yake aina ya Mercedes Benz.
Gari haina tatizo lolote
Gari inapatikana mbezi Beach
bei ni 12.5
Call: 0756 832833
N.b
MAELEZO YOTE YAPO KWENYE CARD HAPO CHINI.
Sent using Jamii Forums mobile app