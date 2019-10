Mambo mengi anayoongea Prof. Kabudi ni Utopian

Tatizo letu kubwa Tanzania ni kutokuwa na MBADALA wa CCM! Hawa wanaojiita wapinzani have let the wananchi down because of their ignorance and lack of focus. Kweli seriously unategemia watu kama Zitto, Mbowe, Lema etc kuongoza nchi wakati wao wenyewe wameshindwa kuonesha mfano wa uongozi mzuri kwenye vyama vyao? Wanatakiwa waoneshe mfano kwa jinsi wanavyomudu uongozi ulio bora katika vyama wanavyoviongoza ndipo watu watapata imani ya utendaji wao. Kuongoza nchi sio sawa na kucheza mdundiko!!