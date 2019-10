Kuna future kweli hapa?

Za jumatano huku wote.Kwa maelezo ya rafiki ni hivi...Alikutana na bae wake kupitia hizi app za kudate ( Tinder, Badoo etc). Walikutana siku hiyo hiyo baada ya kuchat hadi kupeana namba. Huyo Bae si Mtanzania, ni kutoka nchi jirani na Tanzania. Walikutana Hotel moja, 2nd class in Dar.Pindi wanakutana ndio penzi likanoga, anakwambia alipewa mahaba ya hatari ( washenzi wanawaza tigo). Bhasi ikawa kuna chemistry kubwa kati yao kuliko walivyozania ( it was one night stand at first agreement).Wakalala mpaka asubuhi ( All night long at zero distance, making love). Bae alikuja kikazi, kesho yake akawa anaelekea nchi yake, akampa 30k ( not payment for sex, it was agreed to be fun). Akapokea si unajua wanachuo bhana.Sasa wakawa wanachat kama kawaida, kuna kipindi akamuomba kazawadi Bae wake ( 100k) akatumiwa kiroho safi via Safaricom. Alikuja tena kikazi akamtafuta, wakalala hotelini, akamtoa mpunga, nahisi alijua ni mwanachuo.Bhasi, akarudi tena nchini kwao wakaendelea kuwasiliana. This time hakumuomba kitu kwa miezi kama tisa hadi mwezi huu. Alimuomba laki tatu kasoro million ( 700k), mambo ya kodi. Akatumiwa bila shida.Je, kutakuwa na future juu ya hawa wawili?NB: Bae ana familia kwao lakini anasema anampenda sana huyu mwanachuo.Nini mawazo yako?MIMI SIYE MUHUSIKA.