Kama Mnyika au mbunge yeyote mwingine anataka kuondoka CHADEMA mwacheni aondoke

Japokuwa mimi sio chadema lakini naona Mnyika analeta tension isiyokuwa na maana. Yeye kama anaona kuna miyeyusho na anataka kusepa afanye hivyo mapema. Just like the Britons now that they are pushed by EU leaders to act quickly on their decision to quit the union.



Maana yake ni kwamba, kama unataka kutoka fanya fasta watu waendelee namaisha mengine. Who knows! labda atakuwa successful zaidi huko anakoenda