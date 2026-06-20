FT: Germany 2-1 Ivory Coast | World Cup 2026 | BMO Field | Juni 20, 2026

Ujerumani na Ivory Coast zinaingia katika mchuano huu wa Kundi E huko Toronto zikijua kwamba ushindi utawahakikishia nafasi katika hatua ya mtoano ya Kombe la Dunia zikiwa zimesalia na mechi moja mkononi.



Habari za Mechi na Fomu ya Sasa



Ujerumani ilifikisha ushindi wa kumi mfululizo baada ya kuichapa kwa mabao 7-1 timu ngeni ya Curaçao inayoshiriki Kombe la Dunia kwa mara ya kwanza siku ya Jumapili, na kuonyesha wazi kwamba wasichukuliwe poa katika mashindano haya yanayoendelea. Mabao hayo saba yaliwasaidia kumaliza siku hiyo ya mechi wakiwa ndio wafungaji bora wa muda wote wa Kombe la Dunia (mabao 239).



Ivory Coast nao pia walifungua msimu wao kwa ushindi, ingawa ulikuwa wa kusuasua na usio wa kushawishi sana, kufuatia kuifunga Ecuador 1-0 na kujipatia ushindi wao wa nne mfululizo wa kimataifa.



Kukutana kwao kwa mara ya mwisho na pekee ilikuwa ni katika mechi ya kirafiki mnamo Novemba 2009 ambapo walitoka sare ya 2-2.