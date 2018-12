Dilemma: Sihitaji atoe mimba ila mazingira magumu.

Mtoto ni forever, once akisha zaliwa there is NO going back!

One thing I have learned is; nothing turns a relationship sour faster than Economic hardship. Je umesha jiuliza other than kukatika kwa hiyo ada ya masomo je kwa mfano wazazi wakiamua kumtimua home what will happen? Mtakula, kulala na kuishi je?

Mpe mama nafasi ya kumaliza masomo, na wewe chakarika upate pakujikim.Mungu akijaalia mtaweza kuzaa baadae, ila please please usijidanganyike na kile kimsemo kila mtoto ana bahati yake! Real life is different

Lastly, please condom-ize! ama sivyo mwambie binti atumie vindonge vya majira!

As a Christian, I should probably never say this but here goes nothing.........................Mkuu toeni hiyo mimba faster.