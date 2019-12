CHRISTMAS SONGS SPECIAL THREAD.

1. White Christmas - Bing Crosby

2. The Chipmunk Song - The Chipmunks

3. Rudolph, The Red Nosed Reindeer - Gene Autry

4. I Saw Mommy Kissing Santa Claus - Jimmy Boyd

5. Jingle Bell Rock - Bobby Helms

6. The Christmas Song - Nat King Cole

7. Snoopy's Christmas - The Royal Guardsmen

8. Here Comes Santa Claus - Gene Autry

9. Little Drummer Boy - Harry Simeone Chorale

10. Donde Esta Santa Claus - Augie Rios

11. Rockin' Around The Christmas Tree - Brenda Lee

12. You're All I Want For Christmas - Brook Benton

13. Baby's First Christmas - Connie Francis

14. Santa Claus Is Coming To Town - Bruce Springsteen

15. Home For The Holidays - Perry Como

16. Santa Claus Is Coming To Town - Four Seasons

17. Do They Know It's Christmas - Band Aid

18. Happy Christmas (War is Over) - John Lennon and Yoko Ono

19. May You Always - Harry Harrison

20. Grandma Got Run Over By A Reindeer - Elmo and Patsy

21. Jingle Bell Rock - Chubby Checker & Bobby Rydell

22. Jingle Bells - Singing Dogs

23. Frosty the Snowman - Gene Autry

24. Merry Christmas Darling - The Carpenters

25. Little St. Nick - The Beach Boys

26. Please Come Home For Christmas - Charles Brown

27. It's Beginning to Look A Lot Like Christmas - Perry Como & The Fontaine Sisters

28. Feliz Navidad - José Feliciano

29. Santa Baby - Eartha Kitt

30. Do You Hear What I Hear - Bing Crosby

31. Blue Christmas - Elvis Presley

32. Run Rudolph Run - Chuck Berry

33. (Sleep in Heavenly Peace) Silent Night - Barbra Streisand

34. Nuttin' for Christmas - Barry Gordon

35. Wonderful Christmastime - Paul McCartney

36. Step Into Christmas - Elton John

37. The Christmas Waltz - Frank Sinatra

38. All I Want For Christmas is My Two Front Teeth - Spike Jones

39. Please Come Home For Christmas - The Eagles

40. Amen - The Impressions

41. Monsters' Holiday - Bobby 'Boris' Pickett

42. Holly Jolly Christmas - Burl Ives

43. Give Love on Christmas Day - The Jackson Five

44. Dominick, The Italian Christmas Donkey - Lou Monte

45. White Christmas - The Drifters

46. It's Christmas Everywhere - Paul Anka

47. Gee Whiz, It's Christmas - Carla Thomas

48. Christmas Dragnet - Stan Freberg & Daws Butler

49. Sleigh Ride - (Instrumental) - Arthur Fiedler & The Boston Pops

50. Pretty Paper - Roy Orbison

51. Christmas (Baby Please Come Home) - Darlene Love

52. If It Doesn't Snow on Christmas - Gene Autry

53. What Christmas Means To Me - Stevie Wonder

54. Marshmallow World - Dean Martin

55. Winter Wonderland - Aretha Franklin

56. Merry, Merry Christmas Baby - Margo Sylvia & The Tuneweavers

57. Frosty the Snowman - The Ronettes

58. Christmas Auld Lang Syne - Bobby Darin

59. Jingle Bells (Instrumental) - Booker T and The MG's

60. Silver Bells - Johnny Mathis

61. Merry Christmas All - Denise Montana

62. Rudolph, The Red Nosed Reindeer - The Melodeers

63. Santa Claus is Coming To Town - The Crystals

64. Have Yourself A Merry Little Christmas - Frank Sinatra

65. Sleigh Ride - The Ventures

66. The Most Wonderful Time of The Year - Andy Williams

67. Peace on Earth/Little Drummer Boy - David Bowie and Bing Crosby

68. Winter Wonderland - Darlene Love

69. Happy Holidays - Steve Lawrence & Eydie Gorme

70. Kissin' By The Mistletoe - Aretha Franklin

71. The Man With All The Toys - The Beach Boys

72. The Twelve Days of Christmas - Ray Conniff Singers

73. Here Comes Santa Claus - Bob B. Soxx & The Blue Jeans

74. We Need A Little Christmas - Percy Faith Orchestra

75. Last Christmas - George Michael & Wham

76. Silent Night - The Temptations

77. We Wish You The Merriest - Bing Crosby & Frank Sinatra

78. White Christmas - Darlene Love

79. Santa Claus Is Watching You - Ray Stevens

80. This Christmas - Donny Hathaway

81. A Christmas Long Ago - The Echelons

82. Let It Snow, Let It Snow, Let It Snow - Dean Martin

83. Sleigh Ride - The Ronettes

84. Mistletoe and Holly - Frank Sinatra

85. It's Christmas Once Again - Frankie Lymon & The Teenagers

86. 'Twas The Night Before Christmas - Fred Waring & The Pennsylvanians

87. This Time of Year - Brook Benton

88. Parade of The Wooden Soldiers - The Crystals

89. Rockin' Around The Christmas Tree - Dion

90. Chrissy, The Christmas Mouse - Debbie Reynolds & Donald O'Connor

91. Marshmallow World - Darlene Love

92. Christmas Serenade - Johnny Maestro & The Brooklyn Bridge

93. Christmas Ain't Christmas - The O'Jays

94. You're My Christmas Present - Jimmy Beaumont & The Skyliners

95. I Saw Mommy Kissing Santa Claus - The Ronettes

96. I Believe in Father Christmas - Greg Lake

97. Someday At Christmas - Stevie Wonder

98. Merry Christmas Baby - Otis Redding

99. Santa Claus Is Coming To Town - Frank Sinatra & Cyndi Lauper

100. Bells of St. Mary - Bob B. Soxx & The Blue Jeans