Wapenzi wa gospel songs tukutane hapa

Ni wazi kuwa kuna nyimbo ukisikiliza moyo unajihisi umetua mazito uliyoyabeba hakika nyimbo za injili(gospel) ndio nyimbo pekee zenye kuvutia moyo apart from other song genre's



Binasfi yangu nikisikiliza hizi nyimbo za GOSPEL hata kama ninamajonzi,moyo unasuhuzika sana na kujihisi nimepona(hauheni)



1.glorious celebration-usilie

* Mwimbo huu mala nyingi napenda kuhusikia pale napokuwa peke yangu,au sehemu nzuri nimetulia,huwa unanipotezea mawazo yote.





2.sinach-way maker

* Mwimbo huu huwa napenda kuusikiliza pale napokuwa safarini mala,mala nyingi huniondolea mawazo ya ajali au mambo mabaya mabaya niwapo safarini..

- Maana mungu ndio mtengeneza njia.



3.joe praize ft soweto choir-mighty god

*uimbaji wa msanii JOE PRAISE ndio ambao unao nivutia katika wimbo huu ni wimbo ambao huko inspired sana huwezi choka usikia mala mbili mbili.



4.mercy masika-mwema

*uzuri wa gospel ni kwamba mwimbo unaimbwa kuhusu vitu real ambavyo tunaishi na tunaviona na vipo mercy ni msanii mzuri sana utunzi wake ni mzuri saaana..



5.evans ogboi-shout hallelujah

*mwimbo upo real sana napia unachezeka tu vizuri,wala hutojutia kukaa kwenye computer yako ama simu



Nyimbo zingine ni

-joe praize_alpha n omega

-aaron taaron ft b mik_i will sing of your praise

-sinach_i know who i am

-joyous celebration_my god is good

-joe praise_unchangable



Nyingine mnisaidie wanajamvi.. list ni kubwa saana...



Karibuni..





