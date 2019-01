Natoa shukrani kwa wadau wote waliotutumia rambirambi

Ifahamike kwamba ni vigumu kudhibiti binadamu yeyote ambaye ameamua kutokuwa na utu. Sisi sote ni tofauti. Inategemea na mahala kila mmoja wetu alipokulia. Kuna baadhi ya watu ambao hawakufunzwa maadil so usiwalaumu. If someone chooses to do evil ,let them be. Don't force people to stand with you durin g tribulations. The strongest man in the world is he who stands alone.