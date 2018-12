Naomba uniulize chochote kuhusu kufanikiwa katika Biashara na Ujasiriamali

Kwanza nitangulize shukrani zangu za dhati kwa wote waliobahatika kusoma uzi wangu niliouweka hapa miezi kadhaa iliyopita na tukaShare ideas mbali mbali za kibiashara. Lkn zaidi nimefarijika sana kuwa uzi ule umewafumbua macho watu kadhaa, na kuna wengine kupitia uzi ule wametoka from their comfort zone na kuanza kufanya kitu.Link ni hii kama hukuusoma: Jinsi nilivyofanikiwa kutengeneza Sh. Milioni 19.9 ndani ya siku 35 kwa kutumia Milioni 3.8 Biashara yangu ya kwanza nilianza miaka mi4 iliyopita nikiwa chuo mwaka wa 1.Kampuni yangu ya kwanza ikiwa na miezi 9.Kampuni yangu ikiwa na miaka mi2.1 ya operations ya kampuni yangu. (Picha ya weekend hii).Weekend hii.Basically sikua na mtaji mzito sana, hapa hua nakosa kuaminiwa kila sehemu, mtaji wng wa kwanza ulikua ni posho tuliyokuwa tukipewa tukiwa JKT na chenji nilizobaki nazo kutoka advance. Nilianza kwa ufugaji wa kuku 50 wa broiler, lkn leo tunavyoongea kila mwezi nazalisha thousands of chickens na nimediversify mpk kuwekeza mashambani.Heka 6 za cabbage, drip irrigation.Natengeneza chakula changu mwenyewe cha kuku, ambapo karibu 50% ya malighafi nazalisha mwenyewe kutoka kwenye mashamba yangu. Msibu huu, umekua wa neema sana, nina heka 48 za mahindi na 15 za mihogo, zote zikiwa miono.Shamba langu la mahindiHapa kati vitu vingi sana sana sana vimetokea - nimefata tubiashara twingi twingi twa kunisogeza, nimepanda, nimeshuka, kusumbuana na mabenki, kuzurura ofisi za watu nk nk... but all I can say is 'the journey has been so boring & interesting at the same time'.Kwasasa pia nina shares 25% kwenye kampuni ya technology niseme ICT. Ambapo naweza sema nimekuapo tangu wakati ikiwa bado ipo kwenye ideation phase mpk sasa kdg kuna mwanga unaonekana.Nipo kwenye mchakato pia kua ktk kampuni yangu ya 3, a sort of partnership to be exact. Hii yote ni katika jitihada zangu za kutimiza malengo niliyojiwekea ya kuwa na vyanzo vya pesa kutoka makampuni 5 tofauti kabla sijatimiza miaka 25.Kusimama ktk ujasiriamali hadi leo hasa kwa nchi km TZ si jambo dogo, ni mafanikio makubwa sana, achilia mbali kukuza biashara from scratch.Lkn nimeweza kutambulika kitaifa na kimataifa.Ni ngumu sana kujiita mfanyabiashara makini kama TPSF hawakufahamu.Nikiwa na mkurugenzi wa TPSF Dr. SimbeyeNimepata awards 4 za kimataifa ktk biashara kutoka organisations mbali mbali ikiwemo Mastercard foundation.moja kati ya award niliyopata mwaka jana.Nimekua featured kwenye media stations nyingi sana kitaifa na kimataifa. Mfano:Forbes, CNN Africa, BBC World Service (outlook), BBC Africa, How we made it in Africa, Africa Successive Stories, The incubators Africa, SABC, Venture Africa, African Business Magazine nk nk. Nimefanya interviews nyingi sana zingine hata sikumbuki.Nimepata fursa ya kualikwa kuzungumza ama kuattend conferences kubwa as an entrepreneur. Mfano mwaka jana nilizungumza kwenye conference kubwa sn duniani huko Washington DC na nikaalikwa VIP experience katika TEDx Michigan. Hapa Bongo pia nimeongea kwenye conference za kuandaa sera za kilimo mwaka 2016 na mwaka huu pia. Pia nimealikwa kwenye talks hizi za uhamasishaji mara kadhaa.Pia mwaka jana nilialikwa kwenye conference kubwa sana ya kilimo hapo Nairobi, ambapo 1 ya wageni rasmi alikuepo Bill Gates. Hii ilikua mara yangu ya kwanza kumwamkia Dr. J. Kikwete in person.Tangu nimeanza biashara nimezunguka nchi nyingi sana. Kitu kizuri zaidi ktk kutembea ni kukutana na watu, watu wa faida kama My business mentor Vusi Thembekwayo, Alex Okosi (CEO wa MTV Afriva), Prof. Thom Jayne, Richard Maponya, Chimamanda Ngozi, Ahmed Ahmad Alhendawi (UN secretary general's envoy on youth), Mo Dewji, Dr. Strive Masiyiwa (CEO Econet), Acha Leke (CEO McKinsey Afr), Dr. Fred Swaniker, Agnes Kalibata... hii list ni ndefu sana, sitaki nikuchoshe.Katika kipindi hiki ambacho rate ya graduates wanaoingia mtaani ni kubwa kuliko uwezo wa serikali wa kuajiri, nahisi ujasiriamali ndio njia rahisi ya mtu kuingiza mkono kinywani, na kuacha kutegemea wazazi. Pia kuna ndugu zng wale 10,000 - kutokua na cheti si mwisho wako wa maisha.Sasa nimeona ni jambo la kheri kama nitashare na wewe chochote ninachokifahamu kuhusu biashara. Pia naamini humu JF kuna watu wa kila calibre, so kwa kitu ambacho sitaweza kutoa ufafanuzi makini nakaribisha watu wengine watoe mawazo yao.Nafahamu JF kuna watu wanaonifahamu either kwa kuniona/kunisoma kwa media ama kumeet in person, naomba ufiche identity yangu kama mimi nilivyoamua kuificha. Ni suala la kuheshimiana tu. The goal is to be successful not to be famous.Karibuni sana. Nitajitahidi kujibu maswali yote kadri niwezavyo.Salute!!Sitoi mawasiliano, na wala sitojibu P.M