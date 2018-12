Matajiri, Watoto wa Mjini, Wababe na Wafanyabiashara wa Kilimanjaro na Arusha

Anapendwa Mno

Nimegundua Watu wa Aina niliyoitaja hapo Juu,Hawajulikani kabisa Hapa Dar es Salaam,sijajua sababu ila nadhani matajiri wa hapa Dar wanapata media Coverage nyingi na pia wanapata connection nyingi mno na Kuwa Mega kama sio Super Rich Kabisa au Maarufu kuliko wa mikoani.Kwa kuwa wanaaminika na na kujulikana mno huwa wanawafunika wa Mikoani kwa Kila kitu,na hata hawa wa mikoani wakija Hapa Dar huwa wanakosa exposure na kujiamini kabisa.Leo nawaleta kwenu watu Maarufu,Matajiri,Watoto wa Mjini,ambao wapo Mkoa wa Kilimanjaro hususani Moshi Mjini na Arusha,Naomba wadau wa Mikoa hii wanisaidie kujazia Nyama na Information na kutaja majina Mengine Ambayo yatasaidia kuwapa Exposure Wenzetu HawaKaribuni1.: Mfanyabiashara maarufu mno mikoa Hiyo anamiliki vituo vya Mafuta vya kutosha,Hotel za Kitalii za Kutosha,supermarket za kutosha, na Pia Anamiliki timu ya Mpira wa Miguu iliyoyoko Ligi Daraja la Kwanza Tanzania.kwa sasa Anaishi Moshi baada ya Kuhama Dar es Salaam2.Trust Bureau de Change)Huyu Ni Mfanyabiashara mwingine maarufu mno mkoani kilimanjaro,hayupo social sana ila anajulikana anamiliki hoteli kadhaa za kitalii ikiwemo Kibo Palace,pia akiwa kama Main Importer wa betri za Tiger,Utitiri wa bureau de change(mkumbuke Moshi na Arusha ni miji ya Kitalii)na biashara nyingine nyingi.Anaishi Moshi na Arusha.3.Philemon Ndesamburo (Retired MP-CDM)Need to say More?4.Willy Lucas Tarimo-Snow Crest Original Owner5. Papa King-MiningOwner of Triple A Investment.Update:6.Sunda: Mining and other Investment7.Benson :Electronics Internet and Mobile Networks7. Mrema: Impala Hotels,Ngurdoto Hotel,Naura Springs8.Mathias Manga: Mining esp.Tanzanite9.Willy Chambulo..aka Kaburu: Tourism and Hospitality ( Kibo Guides and Hotels)10.Michael Ngaleku Shirima: Aviation ( Precision Air)11.Pandit: Tanzanite12.Kanunga;Tanzanite and Mining13.Mbise: Hotels and Accomodation14.Shidollya Tours;Tourism and Hospitality15.Charles Makoi: Hotels and Hospitality16.Alex Masawe (*******) tumweke au tumtoe17.Mawalla Advocate; lawyers and Advocates18.Gody : Tanzanite and Gemstone19.Curthbert Swai: Ahsante Tours Moshi20.Seif : cultural heritage( Vinyago na urembo)naendelea kuzibadilisha kadri itakavyoonekana,inaonekana Makoi watu wanaona kashachoka,kuna kina Njake sijaona katajwa humu,list ikifika watu 100 wanaoeleweka tunaanza kuwapanga kwa number from baba lao,to upcoming Bilionairs.Moshi naona mmezubaa wengi hapa ni matajiri wa arusha,siwaoni kina maleko,boisafi na wengineo nashindwa kuwachomeka maana sijui vizuri hali zao kwa sasa...pls update meKaribuni