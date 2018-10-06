Kilio cha wauguzi wa afya wilayani Igunga Tabora

M
- Joined
- Apr 5, 2012
- Messages
- 21
- Likes
- 15
- Points
- 5
M
mwika
Member
Joined Apr 5, 2012
21 15 5
JAMANI SISI WAUGUZI WAAJIRIWA WAPYA KATIKA HALMASHAURI YA WILAYA YA IGUNGA MKOANI TABORA TUNAHITAJI MSAADA , TUNAISHI KATIKA MAZINGIRA MAGUMU TANGIA TUMEAJIRIWA TAREHE 18/7/2019 HATUJAPATA PESA YAKUJIKIMU WALA PESA YA UNIFORM ZA KAZINI MPAKA SASA,
WAKATI TUNAAJIRIWA TULIAMBIWA MFUMO WA FEDHA UMEFUNGWA LAKINI MPAKA SASA MFUMO UMESHAFUNGUKA CHAKUSHANGAZA PESA YAKUJIKIMU WAMEPEWA WATU WATANO TU SASA TUNASHINDWA KUELEWA KWANINI WALIPWE WATANO TU WENGINE TUSILIPWE HAKI YETU MFUMO TAYARI UMEFUNGUKA?KIBAYA ZAIDI TUKIENDA KUULIZIA TUNAONEKANA NI WASUMBUFU HATA KUTISHIWA KUHAMISHIWA ,
TUNAISHI KWA SHIDA TUMESHINDWA KUPATA HATA NYUMBA ZA KUISHI, TUNAOMBA VIONGOZI WA AFYA WAMULIKE SWALA HILI LINATUVUNJA MOYO, WAZIRI JAFO NA UMMY JAMANI TUSAIDIENI SISI WAUGUZI IGUNGA
WAKATI TUNAAJIRIWA TULIAMBIWA MFUMO WA FEDHA UMEFUNGWA LAKINI MPAKA SASA MFUMO UMESHAFUNGUKA CHAKUSHANGAZA PESA YAKUJIKIMU WAMEPEWA WATU WATANO TU SASA TUNASHINDWA KUELEWA KWANINI WALIPWE WATANO TU WENGINE TUSILIPWE HAKI YETU MFUMO TAYARI UMEFUNGUKA?KIBAYA ZAIDI TUKIENDA KUULIZIA TUNAONEKANA NI WASUMBUFU HATA KUTISHIWA KUHAMISHIWA ,
TUNAISHI KWA SHIDA TUMESHINDWA KUPATA HATA NYUMBA ZA KUISHI, TUNAOMBA VIONGOZI WA AFYA WAMULIKE SWALA HILI LINATUVUNJA MOYO, WAZIRI JAFO NA UMMY JAMANI TUSAIDIENI SISI WAUGUZI IGUNGA