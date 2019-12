Kilichonitia aibu huenda kikajirudia

Heh dunia ina mambo hii. Anyway... kama hujui uchawi mkubwa kwenye hayo mambo ni kauli ya kuambiwa mbona umemaliza muda kidogo tu. Ukishaambiwa hivyo tayari ile hofu itakutesa for sometime.



Cha kufanya leo usiende lasivyo utaabika vibaya. tafta siku ambayo mtakuwa na muda, like weekend ambayo mtaspend like a day or more than six hours ili ujenge confidence hata kama utakuwa unarudia kwa kusuasua, baada ya hapo atakukoma.



Ukibisha maneno yangu, leta mrejesho jinsi unavyoendelea kuaibika. unless utumie Ally kasusu.