KANAKAMFUMU:UKWELI MCHUNGU KUHUSU YANGA


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Efendi

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Efendi

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#1
KANAKAMFUMO ANALIA NA YANGA KWA MAFANIKIO YA SIMBA KLABU BINGWA.

MCHAMBUZI KANAKAMFUMO UKIFATILIA GAZETI LA MWANASPORT LA LEO UTAONA UCHAMBUZI WAKE KAMA VILE ANAUMIA KWA NINI SIMBA INAFANYA VIZURI KIMATAIFA KULIKO YANGA NA HITIMISHO LA MANUNG'UNIKO YAKE ANAISHIA NA KICHWA CHAKE CHA HABARI KAMA UNAVYOKISOMA CHINI!!!!

SABABU KUU ZA SIMBA KUWA BORA KIMATAIFA DHIDI YA YANGA.

1-WACHAMBUZI WANAIDEKEZA YANGA HATA KWENYE UBWEGE.
YANGA HATA IKIWA MBOVU HUWA HAIAMBIWI UKWELI ILA KUSHABAKIWA,MFANO HII YA SASA SIO TIMU NZURI LAKINI INATAMKWA NDIO TIMU BORA KULINGANISHA AZAM NA SIMBA.

2-SIMBA BORA IMEFUNGWA NA KUDROO,AZAM BORA IMEDROO NYINGI LAKINI YANGA HAIKO KWENYE UBORA NDIO INAFANYA VIZURI,HII YOTE KUNA MAAMUZI MENGI YA UTATA KWA WAAMUZI!!!
MECHI YA MBEYA VULUGU TUPU,RUVU SHOOTING PENALT NYINGI WAMENYIMWA LAKINI WACHAMBUZI HAWACHAMBUI ILA WANACHAMBUA YANGA HAIFUNGWI WALA HAWATAKI KURUHUSU AKILI ZAO KUJIULIZA SANA KAMA KUNA MAKANDO KANDO KATIKA MECHI ZAO!!!SIMBA KOSA DOGO LA MANURA WAMEKUFA KWA PENATI DHIDI YA MBAO!!!

3-SASA HIVI WAKO KATIKA MSUGUANO NA SERIKALI LAKINI WACHAMBUZI WANAISHAMBULIA TFF NA WAKO NA YANGA KISA MANJI WALA HAWATAKI KURUHUSU AKILI KUONA SHERIA INASEMAJE!!!!!

4-UBINGWA WALIOFUNGANA POENTI NA SIMBA,SHELIA ZIMEPINDISHWA JAPO KADI ZA NJANO ZIPO LAKINI YANGA KUONA NYARAKA ZIKO WAZI ZINAONYESHA KADI ZIPO WAO WAKAZIKATAA NYARAKA, ETI ZIMECHEZEWA MALINZI AKAWAPA UBINGWA KISHA WAKASHANGILIA UBINGWA WA MAUZAUZA NA KOMBE WAKAPEWA LOTELOTE NA KUJIFURAHISHA KATIKA MAZINGAOMBWE WAKAWA WAWAKILISHI KIMATAIFA,KILICHOTOKEA MNAKIJUA!!!!!

KWA KIFUPI YANGA WANADEKEZWA HAPA NYUMBANI KWA MAMBO MENGI NA NDIO MAANA WENYEWE WANATAMBA WANATAWALA SOKA LA HAPA NYUMBANI,NA NI KWELI NA KWA MTINDO HUU,YANGA WANAPOKWENDA KIMATAIFA WANAJIKUTA WAKO KATIKA ULIMWENGU MPYA WA KUPAMBANA BILA DEKO NA NDIO MAANA HALI YAO KIMATAIFA HUWA MBAYA MNO!!!!

HUKO HAKUNA TFF HUKO NI KUWA NA PESA ZA KUTOSHA,USAJILI IMARA,BENCHI LA UFUNDI BORA NA KUINDAA TIMU HASA, TOFAUTI HAPA HATA UKIWA NA KINA KINDOKI,NINJA,NGASA ALIYECHOKA FRESHI TU!! HUKU MAGZAZETI NA MAREDIO OYA OYA SANA!!!

NGOMA ALIYEKUWA HAPA MTAKATIFU ATAKIWI KUGUSWA NA MABEKI NA UKIMGUSA UNAPEWA KADI, NDIO HUYO KIMATAIFA ALIPUMZISHWA KWA KADI ZA NJANO NA NYEKUNDU NA YANGA KUONEKANA WATATA HAKUNA MTU ASIYEKUMBUKA!!!!
NGOMA YEYE HUYU ALIOKUWA MTAKATIFU YANGA TAYARI KULE AZAM ALISHAPIGWA KADI NYEKUNDU!!!!!

KWA KIFUPI YANGA WASIPOBADILIKA KUPENDA KUDEKEZWA NA URAHISI WA LIGI YA NYUMBANI KAMWE HAWATAKUWA WAWAKILISHI WAZURI KIMATAIFA ILA SIMBA NA AZAM WANAWEZA KUFANYA VIZURI SANA KIMATAIFA,KANAKAMFUMO NA WACHAMBUZI WENGINE MLIELEWE HILI KUWA WANANCHI WANADEKEZWA!!!!!

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Nemo Judex

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Kanakamfumu kafundisha timu gani na kwa mafanikio gani? asije akawa ni mwana simba anayeleta propaganda za kutushusha chini tulipofikia, Zahera kazia hapo hapo wataelewa tu kuwa yanga mbele daima nyuma mwiko
 
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Bukali

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Kwani katika miaka kumi Simba na Azamu hawajashiriki kimataifa? Walifanya mini?
Kama hatakombe LA Spotpesa linatushinda sembuse na huko?
Timu zetu hazipo kiushindani wa muda mrefu, kucheza gem nyingi kwa mwaka hao wachezaji hatuna. Walio wengi atacheza mechi 2 inayokuja hawezi. Mlisema Yanga inabebwa na Malinzi Leo inashinda kwa Karia mnasema inabebwa. Jitafakari usifikiri ikawa bora sana kwa Mawazo yako .Pambaneni.
 
pachachiza

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pachachiza

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Hv ni Yanga peke yake inayonufaika na waamuzi? Mbona mechi nyingi sana tunaona maamuzi Tata na wala hawayasemi?

Simba wamebebwa kombe la shirikisho lkn hakuna kelele ingekuwa Yanga ingepigiwa kelele tupu.

Ngoma kaenda Azam jaribu kuangalia perfomance yake imerudi km zamani kweli, fanbase ya azam ni ndogo ukilinganisha na yanga kwahiyo zile sifa alizokuwa anapata yanga kwa sasa hakuna ndio maana unaona anakuwa na mihasira anapewa kadi.

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severinembena

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severinembena

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Mbona simjui Huyo kamfumu ndio nini!? Simba inafanya vizuri kimataifa kivipi!? Kuingia kwenye makundi? Huyu hata nyumbani kwake kama ameoa mkewe atakuwa huwa anamtandika sana.

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