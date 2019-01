Kagera, Mwanza, Geita, Kigoma na Singida zaongoza umasikini wa kipato

bigonzo said: Lindi na mtwara sumbawanga wamekuwa lini matajiri Click to expand...

The future of Tanzania is in Lindi, Mtwara, Rukwa, Katavi, Ruvuma, Iringa, Njombe and Mbeya....Nenda katika mikoa hii na ufanye utafiti wako uone ni nini namananisha....in 30 years to come Kilimanjaro, Arusha and Kagera zitadidimia chini katika kiwango cha kutisha, hakutakuwa na uwekezaji tena wa ndani...Mikoa hiyo niliyoitaja mwanzo ina 'virgin' land ambayo haijawa exploited...vijana wake ni wachapa kazi...Tatizo la Kilimanjaro ni kuwa hakuna ardhi ya kutosha, wakazi wake wanahamia mikoa mingine, na kuwekeza katika mikoa mingine... Mkoa kama KIGOMA ni potential lakini unaathiriwa na wakimbizi...