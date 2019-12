Jinsi ya kuroot simu za android

Jinsi ya ku ‘root’ simu yako ya Android.



Utangulizi:

Simu zetu za Android zimekua sehemu ya

Maisha yetu ya kila siku. Tunazitumia katika

Mawasiliano, Kuhifadhi kumbukumbu za

muhimu, burudani, biashara, nk. Haya yote hufanywa na Program ambazo huwekwa

kwenye mfumo wa simu (Operating System).

Programu hizo hubeba maaginzo maalum (Set

of instructions) ambazo humwezesha mtumiaji

kufanyia mambo mbalimbali kutegemea program

hio. Mfano wa program muhimu kwenye simu ni kama vile Opera Mini (humwezesha mtumiaji

kufungua kurasa mbalimbali za Intaneti),

Calculator, nk.



Program hizo huwekwa sio tu kwenye simu, bali

hata vifaa vingine kama vile Computer.



Mtumiaji wa Simu au Computer ndie anaeamua program ya kuweka kutegemeana na matumizi

yake. Katika miongo michache iliopita

zimetengenezwa program nyingi mpya na

zenye maboresho makubwa na ya kisasa.



Ubunifu uliopo katika program mbalimbali

unaleta ukuaji katika Nyanja mbalimbali katika maisha yetu ya kila siku. Program hizi pia

zimeleta urahisi na ufanisi. Mfano Calculator,

Saa, Vitabu Vitakatifu (Biblia na Kuran), Kamusi,

Camera, nk.. vyote vimetengenezewa

PROGRAM na kuwa rahisi kuvitumia katika simu

muda wowote, mahali popote. SASA TUJE KWENYE MADA;

Android ni Mfumo wa simu (Operating System)

ambao unaboreshwa siku hadi siku. Mfumo huu

una majina tofauti kutegeana na toleo lake.

Haya ni Matoleo (Versions) mbalimbali ya

Android kuanzia ya kwanza mpaka ya mwisho; 1. Cupcake (1.5)



2. Donut (1.6)

3. Éclair (2.0 – 2.1)

4. Froyo (2.2 – 2.2.3)

5. Gingerread (2.3 – 2.3.7)

6. Honeycomb (3.0 – 3.2.6) 7. Ice Cream Sandwich (4.0 – 4.0.4)

8. Jelly Bean (4.1 – 4.3.1)

9. KitKat (4.4 – 4.4.4)

10. Lollipop (5.0 – 5.1.1)



Matoleo haya huboreshwa kadri yanavyozidi

kutolewa. Kujua toleo la simu yako nenda Settings – About phone – Android Version.



Ukikuta Jelly Bean, KitKat au Lollipop hongeara!

kwani unatumia matoleo ya mwisho

yalioboreshwa!!



Mfumo huu wa Android unafaa kufanyiwa

settings mbalimbali na kuwekewa Program mbalimbali ili kumfanya mtumiaji aifurahie simu

yake kwa asilimia 100, lakini shida huja kwamba

sio kila PROGRAM inayowekwa katika mfumo

huu wa Android inakubali kufanya kazi!! Wapo

watengenezaji wengi wa program (Software

Designers) ulimwenguni. Sasa watengenezaji wa mfumo huu wa Android wamezuia Program

ambazo hazijatoka kwao zisifanye kazi kwenye

mfumo huo kwa sababu za kimaslahi.



HAPA SASA TUTAPATA KUELEWA MAANA YA

KU ‘ROOT’ kua ni kuifanya simu ikubali Program

zilizozuiwa na watengenezaji wa Android (Android Developers). Ukishai ‘root’ simu yako

sasa utakua na uwezo wa kuweka program

zinazohitaji ‘root permission’ kwenye simu yako.

JINSI YA KU ‘ROOT’ SIMU YAKO.



Kuna aina za simu ni rahisi sana ku root, lakini

nyingine zinahitaji utafiti wa kina na muda wa kutosha. Zipo program nyingi sana zinazoweza

kutusaidia zoezi hili. Mojawapo ya Program

ambazo zinajulikana sana kwa ku root simu ni

kama vile KingRoot, Vroot, Kingoapp Root,

SRSRoot, Framaroot, Root Master, z4root,

Universal root, Easy root, nk.. Baadhi ya Program hizi zitahitaji Computer, nyingine

hazihitaji.



Katika Makala hii tutaelekeza kwa kutumia

Program iitwayi KingRoot ambayo inakubali

kufanikisha zoezi hili kwenye asilimia kubwa ya

simu za Android. Program hii haihitaji Computer. Kuipata nenda Google kisha I

isearch na kui download. Kwa msaada uliza……



Maandalizi:

(i) Charge Simu yako, angalao ijae kwa 50%



(ii) Wezesha ‘’Developer Options” kwenye simu

yako. Menu hii imefichwa kwa watumiaji wa kawaida. Sisi tunataka kutumia simu zetu kwa

100%. Sasa kuifichua nenda Settings>About

phone>Build number. Baadhi ya simu (LG na

HTC) nenda Settings>About phone>Software

information>Bui ld number. Ukishafika kwenye Build number gusa hapo mara saba

(tap 7 times)…mpaka uambiwe “You are now a

Developer”



(iii) Sasa nenda Settings>Develo per options>USB debugging. Weka tiki hapo (kama

haipo)



(iv) Nenda settings>Securi ty>Unknown Sources. Weka tiki hapo (Kama haipo).



Hapo maandalizi yatakua ni tayari. Sasa

download KingRoot 4.0 (in MB 6.34) kwa kui

search kwenye Google kisha Install kwenye

simu yako. Baada ya ku install gusa ‘Open’.

Baada ya hapo KingRoot itafunguka na itaitambua simu yako automatically—M odel ya Simu na Toleo lake. (Mf. Model: H6 Android

4.4.2). Kama simu yako haijawahi kuwa rooted

utaona ‘Root access is unavailable’. Chini gusa

‘START ROOT’. Hapo KingRoot itakua

inakomboa simu yako kutoka kwenye kifungo

cha maisha…kuwa na subira zoezi hilo litachukua muda kidogo (sio Zaidi ya dak 6)…



mpaka utakapoona ‘ROOT SUCCSSFULLT’

DONE!!!!! YOU ARE NOW A SUPERUSER…!!!!!

--



Ili kuhakikisha kama simu yako imeshakuwa

rooted, nenda PlayStore kisha download Root Checker. Ukishai Install na kuifungua gusa

‘VERIFY ROOT’. Ukiona ‘’Congratulatio ns! Root access is properly installed on this Device”

HAPO KILA KITU TAYARI!!!!!



FAIDA ZA KU ROOT SIMU:



1. Utaweza ku update toleo la mfumo wa simu

yako (Kuflash). Mfano kama unatomia Android

4.4.2 (KitKat) unaweza kui update kwenda Android 5.0 (Lollipop) Simu ya Android haiwezi

kuflashiwa bila kuwa rooted!



2. Hua inatokea simu kuibiwa. Wewe unaesoma

Makala hii usiibe simu ya Android siku hizi

(ukiokota mtafute mwenye nayo). Nitafute

nikupe story!! Sasa zipo program nyingi za ku track simu yako wakati imeibiwa lakini nyingi

huondoka kwenye System ya simu yako baada

ya kufanyiwa ‘Factory reset’ au kuflashiwa.

Kama ume root simu yako, zipo Program za

kuitafuta simu yako ambazo hata mtuhumiwa

aiflash au aireset….BADO ITAKUWEPO TU! Mfano wa Program hizo ni Cerberus.



3. Utakua na uwezo wa kuweka Program nyingi

na nzuri za kuifanya simu yako iwe fasta na

kuboresha muonekano (performance and

appearance). Pia kuna program za kutunzia

chaji, Kuzuia matangazo kutoka Google (mf. AdAway), n.k…. ambazo hazitafanya kazi bila

root



ZINGATIA:



Rooting inaweza kuharibu kabisa kuharibu simu

yako na kuifanya isiwake tena!! (Mimi hapa

sitahusika kwa lolote) Usiogope, hii huwatokea wale wanaokurupuka na kutofuata maelekezo.



Mimi binafsi nishairoot simu yangu na za

Marafiki zangu zisizopungua 20 bila madhara

yoyote kutokea. Fanya utafiti kwanza ni

program gani sahihi ku root simu yako, omba

ushauri,….. Pia Rooting inaharibu Warranty ya simu yako.



Kama ulipewa Warranty uliponunua simu yako

na ukaikuta na tatizo, ukiirudisha haitakubalika.

Aidha, inawezekana pia ku’unroot’



HITIMISHO:



Kwa yeyote ambae ni mdadisi na mtafiti, anaependa kusaidiwa na Technologia, kuna

ulazima wa kuroot simu yake. Baada ya Makala

hii, wale woote ambao tutaenda sambamba

tutaanza kupitia Programs nyingi ambazo

zinahitaji ‘Root Permission’. Mie natumia Tecno

H6, baada ya kui root nimeifanyia Settings nyingi sana na ninaitumia katika mambo mengi

sana!! ROOTING imeniwezesha hata

kubadilisha muonekano wa maandishi system

nzima!!