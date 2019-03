For petrol heads wote...

=PATA UPDATES ZOTE ZA

: RALLY (WRC) (ARC) (NRC) etc

: DRAG RACE (Oldonyo SAMBU) (Masinga TT) etc

: SPRINT (Tanganyika packers) etc

: STREET RACE (DRIFTING) (QC,MLIMANI) etc

: CHARITY TOURS

: MOTOCROSS (Tanganyika packers,ARUSHA) etc

-ENDURO

-wheeling (DEDE)

-PORI..







=KARIBU kwa wale WANAOPENDA KUJIUNGA NA TEAM MBALIMBALI

:Team TEZZA

:Team SUBARU tz

:Team CRUISER

:Team PATROL

:Team LONDO

:Team EVO

:Team OLD SCHOOOL (respect your elders)



:- DAR WHEEL BOYS

:- KASKAZINI WHEEL BOYS



pia wale wa TEAM ZA RALLY pia NJOENI TUPEANE UPDATES











=LIGI MBALIMBALI (zilizo RASMI na ZISIZO RASMI) (wazee wa DRAG RACE QC)





=UCHAMBUZI WA SPORTS CARS

:kuanzia OFFROADS mpaka RALLY CARS



=Wale WAPENDA fujo BARABARANI huu ndio uzi wa kukutana na VICHAA wenzio





=TUPEANE MBINU MBALIMBALI ZA USALAMA tukiwa MCHEZONI.. (SAFETY)





=MEETING UPDATES................. pia zitakuwepo





= GtpTZ ........... TTTR sickness





=VIDEOS





=PICS





KARIBU NA TUWE PAMOJA.. TUBADILISHANE MAUJUZI...