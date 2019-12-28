SINZA: NYUMBA INAPANGISHWA

GOGO AGENTS

GOGO AGENTS

Member
Joined
Feb 15, 2019
Messages
8
Points
45
GOGO AGENTS

GOGO AGENTS

Member
Joined Feb 15, 2019
8 45
HOUSE FOR RENT

LOCATION:
SINZA "A" NEAR CATALUNYA ALONG SAM NUJOMA ROAD, DAR ES SALAAM.

DESCRIPTION:
SUITABLE FOR OFFICE ONLY, STAND ALONE, THREE LARGE BEDROOMS ONE IS MASTER BEDROOM, SITTING ROOM & DINNING, KITCHEN & STORE, PUBLIC TOILET, ENOUGH PARKING SPACE, ELECTRICITY AND WATER, GATE, FENCE, PAVING BLOCKS, GOOD AND COOL ENVIRONMENT.

RENT:
TSH 800,000/= PER MONTH. SIX (6) MONTHS INITIAL PAYMENT.

FOR MORE INFORMATIONS:
+255 659 140 516 & WHATSAPP,
+255 752 509 867
+255 789 390 128

CYMERA_20190722_104109.jpeg
CYMERA_20190722_104403.jpeg
CYMERA_20190722_104327.jpeg
CYMERA_20190722_104302.jpeg
CYMERA_20190722_104204.jpeg
CYMERA_20190722_104422.jpeg
CYMERA_20190722_104441.jpeg
CYMERA_20190722_104239.jpeg


Sent using Jamii Forums mobile app
 
You must log in or register to reply here.
Thread starter Similar threads Forum Replies Date
mmakadha House4Rent Nyumba ya vyumba vinne inapangishwa Sinza A, bei rafiki Matangazo madogo 7
D Nyumba inapangishwa Sinza Matangazo madogo 5
Tunzo Nyumba ya Vyumba vitatu inapangishwa Sinza DSM Matangazo madogo 40
S NYUMBA INAPANGISHWA SINZA 'A' Matangazo madogo 0
A Nyumba Inapangishwa Sinza Matangazo madogo 10
Similar threads
House4Rent Nyumba ya vyumba vinne inapangishwa Sinza A, bei rafiki
Nyumba inapangishwa Sinza
Nyumba ya Vyumba vitatu inapangishwa Sinza DSM
NYUMBA INAPANGISHWA SINZA 'A'
Nyumba Inapangishwa Sinza

Forum statistics

Threads 1,371,950
Members 522,952
Posts 33,523,213

FOLLOW US

Top