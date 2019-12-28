SINZA: NYUMBA INAPANGISHWA

GOGO AGENTS
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GOGO AGENTS
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Joined Feb 15, 2019
8 45
HOUSE FOR RENT
LOCATION:
SINZA "A" NEAR CATALUNYA ALONG SAM NUJOMA ROAD, DAR ES SALAAM.
DESCRIPTION:
SUITABLE FOR OFFICE ONLY, STAND ALONE, THREE LARGE BEDROOMS ONE IS MASTER BEDROOM, SITTING ROOM & DINNING, KITCHEN & STORE, PUBLIC TOILET, ENOUGH PARKING SPACE, ELECTRICITY AND WATER, GATE, FENCE, PAVING BLOCKS, GOOD AND COOL ENVIRONMENT.
RENT:
TSH 800,000/= PER MONTH. SIX (6) MONTHS INITIAL PAYMENT.
FOR MORE INFORMATIONS:
+255 659 140 516 & WHATSAPP,
+255 752 509 867
+255 789 390 128
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SINZA "A" NEAR CATALUNYA ALONG SAM NUJOMA ROAD, DAR ES SALAAM.
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SUITABLE FOR OFFICE ONLY, STAND ALONE, THREE LARGE BEDROOMS ONE IS MASTER BEDROOM, SITTING ROOM & DINNING, KITCHEN & STORE, PUBLIC TOILET, ENOUGH PARKING SPACE, ELECTRICITY AND WATER, GATE, FENCE, PAVING BLOCKS, GOOD AND COOL ENVIRONMENT.
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TSH 800,000/= PER MONTH. SIX (6) MONTHS INITIAL PAYMENT.
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