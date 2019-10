Muuguzi anayedaiwa kumbaka binti aliyekuwa akimuuguza mama yake asimamishwa kazi

Serial rapist. Modus Oparend ni ile ile kwa kila tukio. Tuna interval ya tukio la kwanza mpaka jingine. Mara ya kwanza akashtakiwa akaachiwa huru kisha akarudi kazini.



Halafu akarudia tukio hilo hilo. Means anajiona anaweza kuihimili adhabu na aibu endapo akikutwa. Umesimamisha leseni kwa miezi 3, atakamatwa kisha ataachiwa huru. Now this time akirudi kisha akajihisi hawezi kuhimili adhabu na aibu atakua anawaua kabisa ili ushahidi ukate kabisa.



Hapo tutakua tumempata serial killer and rapist.



Namna yake ya kufanya tukio. Ya kutumia dawa ya usingizi inamaanisha hapendi vurugu, anapenda mwanamke ambaye ni gogo on bed which means he may be suffering from necrophilia.



So kama kumewahi kua na malalamiko ya maiti kukutwa zimeingiliwa thier first suspect should be this nigga.



Yote kwa yote ingesaidia kama tungejua mhanga alivyokutwa, walihisije kama kabakwa hadi wakafanya vipimo, kama walifanya DNA test kuona manii zilizokutwa zina vinasaba gani, na jinsi walivyompin Mgaya kama mshukiwa wao. La sivyo tuendelee na ramli.



Kwakua serikali ina mkono mrefu nahisi atapatikana. Good luck dealing with him.