Haya ni mambo ambayo ni kero kwa mpenzi au mke/mume na pia wakati mwingine ni ngumu kumwambia live

Wadau,



Hili nimeona niliseme maana kuna mambo ambayo nimewahi kukutana nayo katika kuhanja kwangu (kupitia pitia wasichana nikakumbana nayo) ilikuwa mtihani sana na nikawa nawaza namna gani ya kuwaambia wahusika tukiyaandika hapa wanaweza kusoma na kujirekebisha.



1. Nimeshawahi pata msichana mmoja mkali sana mzuri wa figure na sura alikuwa amemaliza degree yake chuo flani akawa amepata ajira Bandarini wakati huo Bandarini, Bandarini kweli. alikuwa na tatizo la kunuka mdomo bad breath kwa lugha ya malkia nilikuwa nashindwa kumkiss mdomoni, niliachana naye baada ya miezi miwili.



2. Niliwahi kuwa na dada mmoja mkoa flani she was pretty so pretty and natural ila alikuwa na jasho kali sana, yaani akifika home mkaingia room hali ya hewa mle ndani inabadilika kabisa nikawa namshauri anunue body spray au deodorant na mwishowe nikawa namnunulia lakini sikuona mabadiliko, niliachana naye ingawa nilikuwa nampenda ila hali yake ilikuwa mbaya sana.



3. Kuna dada flani yeye alikuwa na shida sehemu yake ya siri huyu nilisoma naye chuo alikuwa kama na fungus wa kudumu (sijui ni fungus au nini) ilikuwa sehemu yake inatoa harufu sometime na sometime haitoi ila inakuwa na maji mazito meupe so ikawa ni lazima kutumia condom wakati wote.



Tulishazunguka sana kwa madaktari haikusaidia ikawa anaweza pona kwa muda kidogo then ikarudi akaja kunisababishia nami nipate vidonda kwnye ulimi vilinitesa kama week 3 nikahisi nina ngoma hata kula ilikuwa siwezi kula baadaye daktari mmoja akaniandikia dawa za bei rahisi sana nikapona kwa hizo wakati nlishahangaika sana na madawa makali ya gharama.



4. Nlikuwa na lidada limoja hili ni la miaka mingi sana limeolewa ni linene sana ila halipo smart sana nalo jasho ilikuwa issue yaani ni jasho lina harufu mpaka mkikutana cha kwanza ni kumshauri akaoge kwanza then mkifanya kidogo akaoge tena.



5. Kuna mdada mmoja yeye sehemu yake ya siri ilikuwa na harufu yaani mpaka unashindwa kufanya anye au unabana pumzi but alikuwa mzuri sana na huku nje anavutia sana na msafi, ukienda kule ndani ukaingia aisee..kuna harufu kali sana. Unakatika stim kabisa ilikuwa ngumu kumwambia ila nadhani akija hapa akasoma anaweza elewa akajitahdi kujirekebisha.



Haya mambo sometime ni vigumu kumwambia mhuska moja kwa moja lakini ni kero na pia huweza sababisha uhusiano kuvunjika.