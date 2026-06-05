Zungu amuonya vikali Mbunge CCM, kwa kutumia lugha za kuudhi na kudhalilisha Bungeni ''Sigrada hajitambui''

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Spika wa Bunge, Mussa Azzan Zungu ametoa onyo kwa Mbunge wa Kishapu, Lucy Mayenga kufuatia kauli zake za kuudhi na kudhalilisha alizozitoa dhidi ya Mbunge wa Viti Maalum (CHAUMMA) Sigrada Mligo Mei 21, 2026 wakati wa mjadala wa Bajeti ya Wizara ya Ujenzi."Maneno aliyotumia Mhe. Lucy Mayenga, Mbunge, tarehe 21 Mei 2026 kwamba 'mbunge hajitambui' ni lugha ya kuudhi, kudhalilisha na kumsema vibaya mbunge mwingine. Aidha, Mhe. Mayenga alitumia maneno yafuatayo:Maneno hayo hayaonyeshi heshima kwa kiti kilichokuwa kinaongoza kikao, wala kwa mbunge aliyewomba nafasi ya kutoa taarifa. Ikumbukwe kwamba kabla kiti hakijatoa uamuzi wa ombi la Mhe. Sigrada, Mhe. Lucy Mayenga aliingilia kati kwa kutumia lugha niliyoitaja hapo juu.Waheshimiwa Wabunge, kutoheshimu kiti na kutumia lugha isiyo ya kibunge ni ukiukwaji wa kanuni za bunge zinazosimamia majadiliano bungeni. Hivyo, natoa onyo kwamba maneno na vitendo hivyo visirudiwe ndani ya Bunge."