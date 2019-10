ZITTO; Wafanyakazi wa Tanzania wananyonywa mpaka damu

Zitto may be right, but all over the world that's the rule of the game.....



Kusema kwamba mfanyakazi aachwe apumue tutoze kodi makampuni makubwa hasa 'multinational corporations' ni kitu ambacho hakitawezekana au kitafanya taifa letu lirudi kule kule kwa enzi ya mwalimu.. hadi sukari tupange foleni.



Mazingira ya biashara kwa Tanzania ni magum sana....

kwamfano tu, kampuni ndogo ya Dawa anahitaji

Osha cert, Nemc, TFDA, Pharmacy council, Fire cert, Kodi ya pango, Business licence, Cert of inspection of premises, Pharmacist cert, TIN,VAT registered, umeme, maji, City revenue, mishahara ya wafanyakazi, na hiyo CT ya 30%



Ukiangalia mara nyingi biashara za kati zinazofanya trading na gvt zinachelewa kulipwa.. may be after 4month to 2 or three yrs..... wakati kodi ni promptly when its due.....



Wakati naelewa nia nzuri ya Zitto, ipo haja kuangalia zaidi namna bora ya uwekezaji .. mazingira bora kabisa ya biashara huzaa walipa kodi wazuri not vice versa....



Ila uchumi wetu ni wa kilimo zaidi.. bila kuwekeza kwenye kilimo haya malalamiko hayatoisha...

Jiulize makampuni yaliosajiliwa kulipa kodi ni mangapi....?

90% of our population awalipi kodi, una support vip elimu bure na umeme nk..... we are bitting more than we can chew



Tubadilike