Zitto:Taarifa ya ukaguzi maalumu wa shilingi trilioni 1.5 iko mezani kwa spika na hajaipeleka kwenye kamati ya PAC ili iwasilishwe Bungeni

Mh Job Ndugai ni bora aachie kiti ili kulinda heshima yake, ila kama atalazimisha kukaa kwenye kiti, basi tutashuhudia makombora mengi sana.



Amsha amsha Zitto , usisahau alikutishia kukufungia usiongee bungeni mpaka #2020.



Tatizo kubwa viongozi wetu (serikali) ha(wa)(i)na ile sense of responsibility.Ronald Reagan aliwahi kusema:"Government is like a baby. An alimentary canal with a big appetite at one end and noat the other."