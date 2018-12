Zitto na Fatma Karume wanaunga mkono tamko la EU na wameshiriki kulisambaza

blix22 said: Kwa kifupi Bunge la EU Desemba 12 mwaka huu limetoa lawama nzito kwa Serikali ya Tanzania kuhusu mambo mbalimbali hasa wakikazania ushoga.



Wamekwenda mbali zaidi ya kusema Tanzania ifute sheria zote zinazozuia ushoga na ufirauni unaoendana na huo.



Sasa cha ajabu Zitto na Karume, waislamu kabisa ambao dini yao inaongoza kulaani ushoga ndio wamelewa kabisa kwa fedha za wazungu, wanaunga mkono tamko la EU na ndio safari hii wametumika kuanza kulisambaza mitandaoni.



Aibu sana kwa kweli, Taifa linapita pagumu, sana ila siku zote haki hushinda batili. Click to expand...

Rubbish! kumbe hawa wamefukuzwa nchini! tuliambiwa kuwa eti wameitwa kwa majadiliano, kumbe uongo Jiwe kawafukuza!whereas the EU Head of Delegation Roeland van de Geer was forced to leave the country after the Tanzanian authorities exerted increased pressure on him; whereas, since the election of President Magufuli, the Head of UN Women, the Head of the UNDP and the Head of Unesco have all been expelled from Tanzania;