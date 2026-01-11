Zitto Mshauri OMO kuwa Pragmatist，Acheni Ujinga Pelekeni Majina ya SUK， Kususa Hakusaidii KITU

Pascal Mayalla said:

Hii ni makala yangu kwenye Nipashe ya Jumapili ya leo

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Naomba kuanza kwa declaration of interest，mimi za Zitto ni marafiki wa intake moja UDSM，namfahamu kwa karibu na huwa tunataniana，hivyo namfahamu ni mtu pragmatist anafuata siasa za pragmatism，Thread 'Face 2 Face with Zitto Kabwe, Kiongozi Mkuu wa ACT Wazalendo: "Tunafanya Politics of Engagement kwa kuwa Pragmatic on What is Possible"'



Kesho ni siku ya kumbukumbu ya miaka 62 ya Mapinduzi Matukufu ya Zanzibar, ya January 12, Mwaka 1964, kwa vile Tanzania ni nchi ya muungano wa iliyokuwa Jamhuri ya Tanganyika, na iliyokuwa Jamhuri ya Watu wa Zanzibar, kuungana kuunda Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ile April 26, Mwaka 1964. Kuna yatu wanasherehekea Mapinduzi Matukufu huku kuna yatu wamenuna, wamesusa kushiriki Serikali ya Umoja wa Kitaifa.



Kwanza nijiunge na Watanzania wenzangu, kumpongeza Rais wa JMT, Rais Samia Suluhu Hassan, na Rais wa Zanzibar, Dr, Husein Mwinyi, kwa Zanzibar kutimiza miaka 62 ya Mapinduzi ya Zanzibar, huku waliopindua wakiyaenzi na kuyaita ni Mapinduzi Matukufu, huku waliopinduliwa wakisema Mapinduzi yale hayana utukufu wowote kwasababu yaliandamana na umwagaji wa damu, kila uchaguzi Zanzibar kuna shangwe waliopindua na kushinda uchaguzi, kuna kununa na kususa kwa waliopinduliwa ambao wameshindwa uchaguzi.



Kuna Watanzania wengi, hawaujui umuhimu wa Mapinduzi Matukufu ya Zanzibar, hivyo wanaiona kama hii ni sikukuu ya Zanzibar, umuhimu pekee wa Mapinduzi Matukufu ya Zanzibar, ndio kiini cha kuasisiwa Muungano wa Tanganyika na Zanzibar, hivyo Watanzania wapenda muungano na wazalendo wote wanchi hii, , tunapaswa kuwashukuru sana, Wazanzibari, haswa wale mashujaa wa mapinduzi, ni kupitia kwenye mapinduzi hayo, ndio kumepelekea Tanganyika na Zanzibar zikaungana kuunda Tanzania.



Asili ya Tanganyika na Zanzibar

Wakati wa uumbikaji wanchi, Zanzibar na Tanganyika lilikuwa ni eneo moja, likamegeka, ndipo visiwa vya Zanzibar, Pemba na visiwa vingine vyote vya bahari zote, huwa vinakuwa vinamegeka kutoka eneo la bara, hivyo, eneo lote la Zanzibar ni limemegeka kutoka katika eneo la Tanganyika miaka milioni nyingi huko nyuma wakati wa kuumbika, hivyo muunghano wetu adhimu ni jambo jema la kuirejesha Zanzibar kwenye asili yake kabla haijamegeka na kuwa visiwa.



Historia ya Zanzibar.

Historia ya Zanzibar ninayoiweka hapa ni ya kuanzia mwaka 1734 wakati ujio wa Sultan Seyyid Said, alipohamishia sultani yake kutoka Oman kuja Zanzibar, hakuna taarifa ya aliipataje Zanzibar, ila wenyeji wa Zanzibar kabla ya ujio wa Waarabu ni Wakwezi na Wahadimu na mkuu wao alikuwa ni Mwinyi Mkuu. Hakuna mikataba yoyote ya mauziano ya Kisiwa cha Zanzibar na Pemba kati ya Mwinyimkuu na Sultan Seyyid Said, kama mikataba ya Wajerumani kuimiliki Tanganyika, ile mikataba ya Karl Peters na Mtemi Magungo wa Msovero, au Hassan Bin Amiri kukinunua kisiwa cha Kilwa kwa gharama ya kitambaa cha kukikzunguka kisiwa chote cha Kilwa kutoka kwa wenyeji.



Kwenye ule mkutano wa Berlin wa mwaka 1884, Sultan wa Zanzibar alitambuliwa kama mmiliki halali wa Zanzibar, Pemba, na ukanda wa maili 10 ya pwani yote ya Bahari ya Hindi, hivyo Zanzibar kutoka kwa wenyewe kuwa mali ya Sultani wa Zanzibar, huku Tanganyika ikikabidhiwa kwa Wajerumani.



Baada ya Ujerumani kushindwa Vita Kuu ya Kwanza ya Dunia, WW1, mwaka 1918, Ujerumani ilinyanganywa makoloni yake yote, Tanganyika na Zanzibar zikakabidhiwa kwa Waingereza, ila Tanganyika ndio lilikuwa koloni la wakfu, trustee, na Zanzibar lilikuwa ulizi tuu, yaani protectorate ambapo Sultan ataendelea kulindwa.



Sisi Tanganyika tukapata uhuru wetu kwa Waingereza, Desemba 9, 1961, Zanzibar ikapata uhuru wake Desemba 10, 1963, kutoka kwa Waingereza, ila wakiendelea kuitambua Zanzibar ni mali ya Sultan of Zanzibar, wajibu wao ni kumlinda.



Baada ya Wazalendo wa Zanzibar kufanya mapinduzi matukufu, ambayo yalimpindua Sultani, alikimbilia Mombasa na kuomba msaada kwa Waingereza waje kumsaidia kuurejesha utawala wake visiwani Zanzibar na Waingereza wakamkubalia, wakatuma meli vita kuja kuikomboa Zanzibar.



Ndipo shujaa wa Mapinduzi, Abedi Amani Karume akaja Tanganyika kuomba msaada wa ulinzi kuyalinda Mapinduzi, ndipo Baba wa Taifa, Mwalimu Nyerere akamshauri Karume dawa ni kuungana, kuziunganisha nchi kuwa nchi moja, Karume alikubali pale pale, “wewe rais, mimi makamo”, ndipo taratibu za muungano zikafuata, hivyo Mapinduzi ya Zanzibar, ni tukio muhimu lililopelekea muungano wetu adhimu na uwepo wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania.



Zanzibar ni nchi ya mapinduzi, mpaka sasa, siasa za Zanzibar bado zinatawaliwa na mwangwi wa yale Mapinduzi,hivyo kuna aliyepindua, CCM anayetamalaki kwa shangwe, nderemo, vifijo na shamra shamra zote kusherehehekea miaka 62 ya Mapinduzi, lakini pia yupo aliyepinduliwa, ACT, huyu amenyamaza kimya akiumia chini kwa chini na ndani kwa ndani kila akikumbuka kilichotokea kwenye uchaguzi na yatokanayo na mapinduzi hayo, na hata baada ya uchaguzi mkuu, bado wamesusa kujiunga na GNU.



Natoa wito kwa Uongozi wa ACT Wazalendo, hakuna chochote msichokijua kuhusu siasa za Zanzibar, wekeni silaha chini, teuweni wawakilishi wenu kwenye GNU, pelekeni majina, rejeeni kwenye SUK, uchaguzi mwingine ni 2030.



Natoa wito kwa Rais Samia, na rais Mwinyi, kufanyia application ya zile 4R za Rais Samia kuinusuru SUK. Japo SUK imeleta mshikamano, lakini bado kuna changamoto mbalimbali zikiwemo Changamoto za muungano ambazo zamani zilikuwa zikiitwa kero za muungano, kule Pemba wanaziita makero



Hongera Zanzibar kwa Miaka 62 ya Mapinduzi Matukufu ya Zanzibar.



Mungu Ibariki Zanzibar



Mungu Ibariki Tanzania



Paskali WanabodiHii ni makala yangu kwenye Nipashe ya Jumapili ya leoNaomba kuanza kwa declaration of interest，mimi za Zitto ni marafiki wa intake moja UDSM，namfahamu kwa karibu na huwa tunataniana，hivyo namfahamu ni mtu pragmatist anafuata siasa za pragmatism，Thread 'Face 2 Face with Zitto Kabwe, Kiongozi Mkuu wa ACT Wazalendo: "Tunafanya Politics of Engagement kwa kuwa Pragmatic on What is Possible"' Face 2 Face with Zitto Kabwe, Kiongozi Mkuu wa ACT Wazalendo: "Tunafanya Politics of Engagement kwa kuwa Pragmatic on What is Possible" Kesho ni siku ya kumbukumbu ya miaka 62 ya Mapinduzi Matukufu ya Zanzibar, ya January 12, Mwaka 1964, kwa vile Tanzania ni nchi ya muungano wa iliyokuwa Jamhuri ya Tanganyika, na iliyokuwa Jamhuri ya Watu wa Zanzibar, kuungana kuunda Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ile April 26, Mwaka 1964. Kuna yatu wanasherehekea Mapinduzi Matukufu huku kuna yatu wamenuna, wamesusa kushiriki Serikali ya Umoja wa Kitaifa.Kwanza nijiunge na Watanzania wenzangu, kumpongeza Rais wa JMT, Rais Samia Suluhu Hassan, na Rais wa Zanzibar, Dr, Husein Mwinyi, kwa Zanzibar kutimiza miaka 62 ya Mapinduzi ya Zanzibar, huku waliopindua wakiyaenzi na kuyaita ni Mapinduzi Matukufu, huku waliopinduliwa wakisema Mapinduzi yale hayana utukufu wowote kwasababu yaliandamana na umwagaji wa damu, kila uchaguzi Zanzibar kuna shangwe waliopindua na kushinda uchaguzi, kuna kununa na kususa kwa waliopinduliwa ambao wameshindwa uchaguzi.Kuna Watanzania wengi, hawaujui umuhimu wa Mapinduzi Matukufu ya Zanzibar, hivyo wanaiona kama hii ni sikukuu ya Zanzibar, umuhimu pekee wa Mapinduzi Matukufu ya Zanzibar, ndio kiini cha kuasisiwa Muungano wa Tanganyika na Zanzibar, hivyo Watanzania wapenda muungano na wazalendo wote wanchi hii, , tunapaswa kuwashukuru sana, Wazanzibari, haswa wale mashujaa wa mapinduzi, ni kupitia kwenye mapinduzi hayo, ndio kumepelekea Tanganyika na Zanzibar zikaungana kuunda Tanzania.Asili ya Tanganyika na ZanzibarWakati wa uumbikaji wanchi, Zanzibar na Tanganyika lilikuwa ni eneo moja, likamegeka, ndipo visiwa vya Zanzibar, Pemba na visiwa vingine vyote vya bahari zote, huwa vinakuwa vinamegeka kutoka eneo la bara, hivyo, eneo lote la Zanzibar ni limemegeka kutoka katika eneo la Tanganyika miaka milioni nyingi huko nyuma wakati wa kuumbika, hivyo muunghano wetu adhimu ni jambo jema la kuirejesha Zanzibar kwenye asili yake kabla haijamegeka na kuwa visiwa.Historia ya Zanzibar.Historia ya Zanzibar ninayoiweka hapa ni ya kuanzia mwaka 1734 wakati ujio wa Sultan Seyyid Said, alipohamishia sultani yake kutoka Oman kuja Zanzibar, hakuna taarifa ya aliipataje Zanzibar, ila wenyeji wa Zanzibar kabla ya ujio wa Waarabu ni Wakwezi na Wahadimu na mkuu wao alikuwa ni Mwinyi Mkuu. Hakuna mikataba yoyote ya mauziano ya Kisiwa cha Zanzibar na Pemba kati ya Mwinyimkuu na Sultan Seyyid Said, kama mikataba ya Wajerumani kuimiliki Tanganyika, ile mikataba ya Karl Peters na Mtemi Magungo wa Msovero, au Hassan Bin Amiri kukinunua kisiwa cha Kilwa kwa gharama ya kitambaa cha kukikzunguka kisiwa chote cha Kilwa kutoka kwa wenyeji.Kwenye ule mkutano wa Berlin wa mwaka 1884, Sultan wa Zanzibar alitambuliwa kama mmiliki halali wa Zanzibar, Pemba, na ukanda wa maili 10 ya pwani yote ya Bahari ya Hindi, hivyo Zanzibar kutoka kwa wenyewe kuwa mali ya Sultani wa Zanzibar, huku Tanganyika ikikabidhiwa kwa Wajerumani.Baada ya Ujerumani kushindwa Vita Kuu ya Kwanza ya Dunia, WW1, mwaka 1918, Ujerumani ilinyanganywa makoloni yake yote, Tanganyika na Zanzibar zikakabidhiwa kwa Waingereza, ila Tanganyika ndio lilikuwa koloni la wakfu, trustee, na Zanzibar lilikuwa ulizi tuu, yaani protectorate ambapo Sultan ataendelea kulindwa.Sisi Tanganyika tukapata uhuru wetu kwa Waingereza, Desemba 9, 1961, Zanzibar ikapata uhuru wake Desemba 10, 1963, kutoka kwa Waingereza, ila wakiendelea kuitambua Zanzibar ni mali ya Sultan of Zanzibar, wajibu wao ni kumlinda.Baada ya Wazalendo wa Zanzibar kufanya mapinduzi matukufu, ambayo yalimpindua Sultani, alikimbilia Mombasa na kuomba msaada kwa Waingereza waje kumsaidia kuurejesha utawala wake visiwani Zanzibar na Waingereza wakamkubalia, wakatuma meli vita kuja kuikomboa Zanzibar.Ndipo shujaa wa Mapinduzi, Abedi Amani Karume akaja Tanganyika kuomba msaada wa ulinzi kuyalinda Mapinduzi, ndipo Baba wa Taifa, Mwalimu Nyerere akamshauri Karume dawa ni kuungana, kuziunganisha nchi kuwa nchi moja, Karume alikubali pale pale, “wewe rais, mimi makamo”, ndipo taratibu za muungano zikafuata, hivyo Mapinduzi ya Zanzibar, ni tukio muhimu lililopelekea muungano wetu adhimu na uwepo wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania.Zanzibar ni nchi ya mapinduzi, mpaka sasa, siasa za Zanzibar bado zinatawaliwa na mwangwi wa yale Mapinduzi,hivyo kuna aliyepindua, CCM anayetamalaki kwa shangwe, nderemo, vifijo na shamra shamra zote kusherehehekea miaka 62 ya Mapinduzi, lakini pia yupo aliyepinduliwa, ACT, huyu amenyamaza kimya akiumia chini kwa chini na ndani kwa ndani kila akikumbuka kilichotokea kwenye uchaguzi na yatokanayo na mapinduzi hayo, na hata baada ya uchaguzi mkuu, bado wamesusa kujiunga na GNU.Natoa wito kwa Uongozi wa ACT Wazalendo, hakuna chochote msichokijua kuhusu siasa za Zanzibar, wekeni silaha chini, teuweni wawakilishi wenu kwenye GNU, pelekeni majina, rejeeni kwenye SUK, uchaguzi mwingine ni 2030.Natoa wito kwa Rais Samia, na rais Mwinyi, kufanyia application ya zile 4R za Rais Samia kuinusuru SUK. Japo SUK imeleta mshikamano, lakini bado kuna changamoto mbalimbali zikiwemo Changamoto za muungano ambazo zamani zilikuwa zikiitwa kero za muungano, kule Pemba wanaziita makeroHongera Zanzibar kwa Miaka 62 ya Mapinduzi Matukufu ya Zanzibar.Mungu Ibariki ZanzibarMungu Ibariki TanzaniaPaskali Click to expand...

Huu muungano wa lazima kwa ajili ya hizo maili kumi za ukanda wa Pwani kuwa ni za Zanzibar zitawatesa ccm sana. Mtalazimisha kupora kila uchaguzi ili kutunza siri ambayo haina ulazima wowote. Na tunavyoendelea umwagaji mkubwa wa damu lazima ufanyike ili ccm itoke madarakani. Na mbegu ya umwagaji huo wa damu imepandwa rasmi mo29. Watu watauana, kisha ccm ikitoka madarakani ndio siri ya muungano itawekwa wazi kuwa hizo 10miles za ukanda wote wa Pwani zilizikuwa ni za Zanzibar. Hapo vita nyingine itaanza rasmi.Ni vyema nyie wanaccm muambiane ukweli, kuwa zama za ccm zimefikia mwisho. Kutunza siri ambazo zinafahamika na wanaccm tu, hilo haliwezekani tena kwa sasa. Mtaliacha taifa hili kwenye matatizo makubwa kwa miungano ya kilaghai. Kila kitu kiwekwe mezani, na kila mtu achukue 50 zake. Hao ACT wameshakubali siasa za kikondoo kwa ccm, wataingia kwenye hiyo SUK au wataacha hilo ni juu yao, maadamu wamekubali kushiriki uchaguzi ww kishenzi, ni aidha wakubali kumalizia ng'ombe mzima, ama waendelee kususa, lakini kisiasa chama chao kimeshakuwa kama TLP.