Zitto Kabwe zama zake kisiasa ndio zimepita?

Zitto Kabwe zama zake kisiasa ndio zimepita?

Allen Kilewella

Allen Kilewella

JF-Expert Member
Joined
Sep 30, 2011
Posts
25,458
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49,259
Nilipata nafasi ya kumfahamu zitto Kabwe kwa kiasi kidogo wakati akiwa ni mwanachama wa CHADEMA.

Yeye na Julius Mtatiro wakati huo akiwa CUF, walikuwa wananivutia hasa walipokuwa wanachambua mada za uchumi na maendeleo ya jamii.

Mtatiro yeye alitoka kwa hoja ya kuchoka kusubiri fursa akiwa upinzani. Nakumbuka alikuwa humu lakini alipojiunga tu na CCM, Posts na mabandiko yake yote aliyokuwa anaikosoa Serikali na CCM aliomba vifutwe.

Zitto Kabwe yeye aliachana njia na CHADEMA na kwenda ACT-Wazalendo, ambako yupo mpaka sasa.

Zitto ni mtu aliyeonekana atakuja kuwa kiongozi mkubwa mbele ya safari. Na kuna wakati alisema mara tu akifikisha umri wa kugombea Urais angegombea.

Sasa naona kama zitto kapoteana kisiasa. Kuna jambo lolote lile zitto anaweza kufanya kurudisha umaarufu wake wa kisiasa?
 
Allen Kilewella said:
Nilipata nafasi ya kumfahamu zitto Kabwe kwa kiasi kidogo wakati akiwa ni mwanachama wa CHADEMA.

Yeye na Julius Mtatiro wakati huo akiwa CUF, walikuwa wananivutia hasa walipokuwa wanachambua mada za uchumi na maendeleo ya jamii.

Mtatiro yeye alitoka kwa hoja ya kuchoka kusubiri fursa akiwa upinzani. Nakumbuka alikuwa humu lakini alipojiunga tu na CCM, Posts na mabandiko yake yote aliyokuwa anaikosoa Serikali na CCM aliomba vifutwe.

Zitto Kabwe yeye aliachana njia na CHADEMA na kwenda ACT-Wazalendo, ambako yupo mpaka sasa.

Zitto ni mtu aliyeonekana atakuja kuwa kiongozi mkubwa mbele ya safari. Na kuna wakati alisema mara tu akifikisha umri wa kugombea Urais angegombea.

Sasa naona kama zitto kapoteana kisiasa. Kuna jambo lolote lile zitto anaweza kufanya kurudisha umaarufu wake wa kisiasa?
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Kabwe ni mwana CCM wa kutegemewa na anakazi moja tu
 
Erythrocyte said:
Kikwete kammaliza
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Aliyemmaliza Zitto ni mbowe, tusiwe wanafiki. Zitto kama binadamu wengine anayo madhaifu yake, lakini mchango wake katika kuijenga chadema hasa kwa kuwavuta vijana wengi, hakuna anayeweza kuufuta.

Alipaa kisiasa hadi akawa tishio kwa wakubwa ndani ya chama, akaundiwa magenge ya kummaliza kisiasa yakiongozwa na saanane.

Hakika aliipenda chadema, lakini hakuwa na chaguo jingine baada ya kufukuzwa kwa hila.

Ni jambo la heri kwamba Lissu alishinda uchaguzi. Kama angeshindwa, yaliyomkuta Zitto yangemhusu.
 
Allen Kilewella said:
Nilipata nafasi ya kumfahamu zitto Kabwe kwa kiasi kidogo wakati akiwa ni mwanachama wa CHADEMA.

Yeye na Julius Mtatiro wakati huo akiwa CUF, walikuwa wananivutia hasa walipokuwa wanachambua mada za uchumi na maendeleo ya jamii.

Mtatiro yeye alitoka kwa hoja ya kuchoka kusubiri fursa akiwa upinzani. Nakumbuka alikuwa humu lakini alipojiunga tu na CCM, Posts na mabandiko yake yote aliyokuwa anaikosoa Serikali na CCM aliomba vifutwe.

Zitto Kabwe yeye aliachana njia na CHADEMA na kwenda ACT-Wazalendo, ambako yupo mpaka sasa.

Zitto ni mtu aliyeonekana atakuja kuwa kiongozi mkubwa mbele ya safari. Na kuna wakati alisema mara tu akifikisha umri wa kugombea Urais angegombea.

Sasa naona kama zitto kapoteana kisiasa. Kuna jambo lolote lile zitto anaweza kufanya kurudisha umaarufu wake wa kisiasa?
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Yupo anazengea zengea dili la kupunguza kura za upinzani 2030
 
Zitto ameshawajua wabongo nyinyi ni mafisi, hamna mwamko wa kutaka mageuzi, na ilivyokuja mitandao ya kijamii ndio kabisa imewateka, mkitukanatukana mitandaoni basi tayari mmeridhika, akaamua kuangalia hamsini zake
Maokoto kwanza, sio kupoteza muda na wajinga
 
Safari ya Zitto kisiasa imekatizwa ghafla sana. Hata chama chake cha ACT hana tena mamlaka nacho kimeshakuwa chama cha Wapemba na Zitto ni kama mgeni mwenyeji. Akiwazingua Wapemba, wanaondoka zao kama walivyoondoka CUF na hapo ACT itakuwa CHAUMMA iliyochangamka.

Kwa sasa Zitto anatakiwa ahamie CCM ili walau ale mema ya nchi kama Kitila
 
Allen Kilewella said:
Nilipata nafasi ya kumfahamu zitto Kabwe kwa kiasi kidogo wakati akiwa ni mwanachama wa CHADEMA.

Yeye na Julius Mtatiro wakati huo akiwa CUF, walikuwa wananivutia hasa walipokuwa wanachambua mada za uchumi na maendeleo ya jamii.

Mtatiro yeye alitoka kwa hoja ya kuchoka kusubiri fursa akiwa upinzani. Nakumbuka alikuwa humu lakini alipojiunga tu na CCM, Posts na mabandiko yake yote aliyokuwa anaikosoa Serikali na CCM aliomba vifutwe.

Zitto Kabwe yeye aliachana njia na CHADEMA na kwenda ACT-Wazalendo, ambako yupo mpaka sasa.

Zitto ni mtu aliyeonekana atakuja kuwa kiongozi mkubwa mbele ya safari. Na kuna wakati alisema mara tu akifikisha umri wa kugombea Urais angegombea.

Sasa naona kama zitto kapoteana kisiasa. Kuna jambo lolote lile zitto anaweza kufanya kurudisha umaarufu wake wa kisiasa?
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Mbona ni kawaida sana tu

Kambona, Padri Slaa, na wengi tu wengine walipita pia
 
Gagnija said:
Aliyemmaliza Zitto ni mbowe, tusiwe wanafiki. Zitto kama binadamu wengine anayo madhaifu yake, lakini mchango wake katika kuijenga chadema hasa kwa kuwavuta vijana wengi, hakuna anayeweza kuufuta.

Alipaa kisiasa hadi akawa tishio kwa wakubwa ndani ya chama, akaundiwa magenge ya kummaliza kisiasa yakiongozwa na saanane.

Hakika aliipenda chadema, lakini hakuwa na chaguo jingine baada ya kufukuzwa kwa hila.

Ni jambo la heri kwamba Lissu alishinda uchaguzi. Kama angeshindwa, yaliyomkuta Zitto yangemhusu.
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Mahusiano yake na kikwete ndio yaliyomuondoa Chadema, Nakuhakikishia hivyo, Mpango wa Kikwete kumtumia Zitto kuhujumu Chadema ndio ulimmaliza, Muulize Kitilla Mkumbo anajua na amekiri mara kadhaa
 
Kinyungu said:
Safari ya Zitto kisiasa imekatizwa ghafla sana. Hata chama chake cha ACT hana tena mamlaka nacho kimeshakuwa chama cha Wapemba na Zitto ni kama mgeni mwenyeji. Akiwazingua Wapemba, wanaondoka zao kama walivyoondoka CUF na hapo ACT itakuwa CHAUMMA iliyochangamka.

Kwa sasa Zitto anatakiwa ahamie CCM ili walau ale mema ya nchi kama Kitila
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Anakula ccm bila hata kuhamia
 
Allen Kilewella said:
Nilipata nafasi ya kumfahamu zitto Kabwe kwa kiasi kidogo wakati akiwa ni mwanachama wa CHADEMA.

Yeye na Julius Mtatiro wakati huo akiwa CUF, walikuwa wananivutia hasa walipokuwa wanachambua mada za uchumi na maendeleo ya jamii.

Mtatiro yeye alitoka kwa hoja ya kuchoka kusubiri fursa akiwa upinzani. Nakumbuka alikuwa humu lakini alipojiunga tu na CCM, Posts na mabandiko yake yote aliyokuwa anaikosoa Serikali na CCM aliomba vifutwe.

Zitto Kabwe yeye aliachana njia na CHADEMA na kwenda ACT-Wazalendo, ambako yupo mpaka sasa.

Zitto ni mtu aliyeonekana atakuja kuwa kiongozi mkubwa mbele ya safari. Na kuna wakati alisema mara tu akifikisha umri wa kugombea Urais angegombea.

Sasa naona kama zitto kapoteana kisiasa. Kuna jambo lolote lile zitto anaweza kufanya kurudisha umaarufu wake wa kisiasa?
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Huyo ni kama mbwa... Anavizia vizia wengine waliamshe ili aishi!
Broker wa maridhiano!
 
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