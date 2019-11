Zijui Sifa kuu tatu za Kikwete

Utamheshimu kama angeweza kuheshimu zile kura zote za watanzania(more than 80%.Mfano mmojawapo....kuhusu BOT Rais yuko kimya, Marekani wametoa ofa ya kumrudisha Balali, if rais angekuwa serious hata kiduchu he was supposed to take that opportunity.Inaonesha huo uchunguzi unaofanywa ni zuga tu.Wewe endelea kuheshimu, wahitaji kufunguliwa macho uone ukweli.