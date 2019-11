Zijue mbinu 5 za kumtongoza msichana yeyote mrembo hadi akubali

Prince Mhando said: Labda kwa watoto wanao anza mapenzi mimi

Natumia mbinu hii

1.nampa pesa

2.nampa pesa

3.nampa pesa

2.nampa pesa

nampa pesa

2.nampa pesa



Nasijawahi kumkosa mwanamke yeyote Click to expand...

Hii ni nadharia tu na inafuatana na wanawake unakutana nao. Pesa sio na upendo, ila ni catalyst tu. In this case, Catalyst (money) speeds up the reaction of love but itself weakens as reaction continues. So, to keep the reaction going, one has to keep adding the catalyst(money). This violates the MOU Of love. Ni mtazamo wangu tu.Sent using Jamii Forums mobile app