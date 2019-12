Zanzibar iungwe na Bara kwa Daraja - Wazo Jipya

Mzee Mwanakijiji said: Bila ya shaka utakuwa umesikia leo taarifa ya lile daraja refu zaidi kupita bahari limefunguliwa huko China leo. Daraja hilo liitwalo Daraja la Qingdao Jiazhou lina urefu wa kilometa 42 (sawa na umbali wa mbio za marathoni) kama mile 26 hivi. Daraja hilil la China la kisasa kama picha zinavyoonesha limejengwa kwa gharama ya dola bilioni 1.5 (karibu na shilingi za Kitanzania Trilioni 2 na ushee). Daraja hili lilianza kujengwa mwaka 2006 na limekamilika mwaka 2011 kama ilivyotarajiwa. Click to expand...

Jiaozhou Bay Bridge

The world longest cross-sea bridge, Jiaozhou Bay Bridge, and the subsea tunnel is scheduled to be put into operation in Qingdao, East China's Shandong Province, on Friday, and more than 30 local residents experienced a journey cross the bridge and tunnel on Tuesday. Transcending 41.58 kilometers over the sea with a width of 35 meters, the Jiaozhou Bay Bridge is the longest of its kind in the world, with a life expectancy of 100 years.