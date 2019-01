Youtube vs blog ipi ni rahisi kufanikiwa zaidi (kupiga pesa) kupitia AdSense

Wakuu ktk jukwaa LA tech Leo nimekuja na very interesting topic

Kwa muda mrefu nimekua nikifanya blogging bila mafanikio yoyote zaidi ya miaka 3 sasa sijawahi kufaidika na blogging siwezi kusema directly kwamba blogging ni mbaya hapana Bali nimegundua kwamba blog inahitaji full time work yaani usichukulie kimchezomchezo tu!!



Mpaka sasa nafanya blogging kwa sababu ya passion tu but trust me naingiza 0$ kwa mwezi,mwaka

Nilianza na Google AdSense nikaona hailipi nika iuza pamoja na blog yake



Ofcoz nilikua na blog kama 2 hivi sasa baada ya kuuza ni kabaki na 1

Nikasema acha niweke matangazo ya kibongo seebait aisee ndani ya mwezi mmoja nikala $0.8 hahaha inachekesha na inaumza

pia aisee blogging inahitaji more than serious.its afull time work

Nimeona bora nihamie YouTube nimeona sio ngumu kwasababu kila video ninayo I post hasa zinazo trend naona INA mafanikia hata ktk subscribers pia so nipo njiani kuelekea YouTube japo bado sija qualify for AdSense

Nina subscribers 250 nasubiri wafike 1000

==>pia blog ili uweze kua katika first page ya google yani SEO ranking inahitaji nguvu sio ya kawaida na uvumilivu wa kutosha

Ila YouTube uki post tu video uki search unaikuta katika first page ya YouTube rahasana