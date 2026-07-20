Yawezekana mzozo wa Middle East ukawa mkubwa na kuanzisha WW3?

Yawezekana mzozo wa Middle East ukawa mkubwa na kuanzisha WW3?

KakaKiiza

KakaKiiza

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Joined
Feb 16, 2010
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9,418
Ninaona kila dalili kukaja na matumizi ya siraha za maangamizi hasa ya kuhofia China na North Korea na Urusi wanamsaidia Iran pakubwa!Huku Iran ikipiga kituo cha patriot nchini kuwait na drone centre yao,wamarekani wameanza kuishtumu nchi rafiki na irani! Je huu mzozo hautatanuka na kuwa mzozo wa kikakanda ambao aujawahi kutokea?
 
KakaKiiza said:
Ninaona kila dalili kukaja na matumizi ya siraha za maangamizi hasa ya kuhofia china na North Korea na Urusi wanamsaidia Iran pakubwa!Huku Iran ikipiga kituo cha patriot nchini kuwait na drone centre yao,wamarekani wameanza kuishtumu nchi rafiki na irani! Je huu mzozo hautatanuka na kuwa mzozo wa kikakanda ambao aujawahi kutokea?
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Vita ya Iran haiwezi sababisha vita ya tatu ya Dunia.

Marekani anachofanya sasa hivi anarudisha nyuma Iran kutoka kwenye fukwe, anachochea ni kuifanya Iran ishindwe kuuza wala kunafika na mafuta yake, ikishakuwa hivi Iran haitakuwa na uwezo wa kuendesha vita kwa muda mrefu.

Kingine Israel na Marekani hadi sasa wamefocus na IRGC na kuliacha Jeshi la Taifa la Iran, kisiasa wanatengeneza fursa kwa jeshi la Iran kuweza kuwa na nguvu sawa na IRGC, hii inaweza kuwa kama case ya Sudan nchi moja ina majeshi mawili ambayo yana mtazamo/Ideology tofauti.

Iran tayari iko kwenye mtikisiko wa uchumi, kuharibiwa kwa bandari, madaraja na vituo vya umeme vinachochea hali ya uchumi kuendelea kudorora, kwa wananchi Uchumi kwanza ubabe wako wa kivita baadaye, hapa Marekani na Israel wanachochea Wairan watoke barabarani.

Kingine Israel na Marekani katika mashambulizi yao mawekuawa wakishambulia vituo vya polisi, ofisi na uwezo wa nchi kusimamia usalama wa ndani, yakitokea maandamano mengine Israel na Marekani wakijaza Silaha na moto kwa waandamanaji, nchi inakuwa Somalia au Syria
 
MlimaSayuni said:
Vita ya Iran haiwezi sababisha vita ya tatu ya Dunia.

Marekani anachofanya sasa hivi anarudisha nyuma Iran kutoka kwenye fukwe, anachochea ni kuifanya Iran ishindwe kuuza wala kunafika na mafuta yake, ikishakuwa hivi Iran haitakuwa na uwezo wa kuendesha vita kwa muda mrefu.

Kingine Israel na Marekani hadi sasa wamefocus na IRGC na kuliacha Jeshi la Taifa la Iran, kisiasa wanatengeneza fursa kwa jeshi la Iran kuweza kuwa na nguvu sawa na IRGC, hii inaweza kuwa kama case ya Sudan nchi moja ina majeshi mawili ambayo yana mtazamo/Ideology tofauti.

Iran tayari iko kwenye mtikisiko wa uchumi, kuharibiwa kwa bandari, madaraja na vituo vya umeme vinachochea hali ya uchumi kuendelea kudorora, kwa wananchi Uchumi kwanza ubabe wako wa kivita baadaye, hapa Marekani na Israel wanachochea Wairan watoke barabarani.

Kingine Israel na Marekani katika mashambulizi yao mawekuawa wakishambulia vituo vya polisi, ofisi na uwezo wa nchi kusimamia usalama wa ndani, yakitokea maandamano mengine Israel na Marekani wakijaza Silaha na moto kwa waandamanaji, nchi inakuwa Somalia au Syria
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Probability
 
Kuna kipindi Russia ilionya kitendo cha kuwapa Ukraine silaha za masafa marefu na data za intelijensia waweze kupiga eneo la mbali ndani ya Russia.
Ikaonya juu ya tukio la Ukraine kushambulia ndege muhimu ya kimkakati wa nukilia ( strategic nuclear defense system ) iliyo kuwa ndani kabisa ya Russia mbali na war front line.

Hiki kinachotokea sasa kwa Marekani na Iran ndicho kisasi alicho ahidi Putin. Playbook hit hiyo kaitumia Iran kulipua ndege za ulinzi za surveillance hewani zilizo kuwa zimepaki mbali.
Iran kalipua mifumo ya radar na Patriots muhimu. Jiulize teknolojia ile wametoa wapi na satellites za precision kubwa hivyo wametoa wapi Kama siyo China na Russia wanawapa hivyo vitu?
Watu walidhani Russia atalipa kisasi kwa kushambulia nchi ya NATO moja kwa moja. Vita ni akili.
 
MlimaSayuni said:
Vita ya Iran haiwezi sababisha vita ya tatu ya Dunia.

Marekani anachofanya sasa hivi anarudisha nyuma Iran kutoka kwenye fukwe, anachochea ni kuifanya Iran ishindwe kuuza wala kunafika na mafuta yake, ikishakuwa hivi Iran haitakuwa na uwezo wa kuendesha vita kwa muda mrefu.

Kingine Israel na Marekani hadi sasa wamefocus na IRGC na kuliacha Jeshi la Taifa la Iran, kisiasa wanatengeneza fursa kwa jeshi la Iran kuweza kuwa na nguvu sawa na IRGC, hii inaweza kuwa kama case ya Sudan nchi moja ina majeshi mawili ambayo yana mtazamo/Ideology tofauti.

Iran tayari iko kwenye mtikisiko wa uchumi, kuharibiwa kwa bandari, madaraja na vituo vya umeme vinachochea hali ya uchumi kuendelea kudorora, kwa wananchi Uchumi kwanza ubabe wako wa kivita baadaye, hapa Marekani na Israel wanachochea Wairan watoke barabarani.

Kingine Israel na Marekani katika mashambulizi yao mawekuawa wakishambulia vituo vya polisi, ofisi na uwezo wa nchi kusimamia usalama wa ndani, yakitokea maandamano mengine Israel na Marekani wakijaza Silaha na moto kwa waandamanaji, nchi inakuwa Somalia au Syria
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US na Israel hio vita wameshashindwa...

Pia, Iran itazishambulia Saudia, Qatar , Kuwait , UAE katika namna ambayo haijapata kutokea..

Hizo nchi za kiarabu askari waliopo asilimia kubwa ni mamluki.. wazawa kazi yao ni kula biriani la ngamia na kufanya mbio za magari jangwani...

Wana utapiamlo kwa kula hovyo na hawana ujuzi wowote wa kivita..

Makundi yaliyo loyal kwa Iran yakiingia hizo nchi kama ground troops kutakuwq hapatoshi.. hii vita bado mbichi sana...
 
USA hawezi vita kubwa , has kuruhusu ifike kwake . alikuwa ameshatoka ila kaanza malengo mapya ..Wanajeshi wamekufa na idadi anaficha , hii inamletea presha ya ndani kuliko nje ..Yaani hapa kule CUBA mission imesimama , ubaya wa hii vita ni kama imeanza upya baada ya mapumziko.​
 
Titicomb said:
Kuna kipindi Russia ilionya kitendo cha kuwapa Ukraine silaha za masafa marefu na data za intelijensia waweze kupiga eneo la mbali ndani ya Russia.
Ikaonya juu ya tukio la Ukraine kushambulia ndege muhimu ya kimkakati wa nukilia ( strategic nuclear defense system ) iliyo kuwa ndani kabisa ya Russia mbali na war front line.

Hiki kinachotokea sasa kwa Marekani na Iran ndicho kisasi alicho ahidi Putin. Playbook Iran kalipua ndege za ulinzi za surveillance hewani zilizo kuwa zimepaki mbali.
Iran kalipua mifumo ya radar na Patriots muhimu. Jiulize teknolojia ile wametoa wapi na satellites za precision kubwa hivyo wametoa wapi Kama siyo China na Russia wanawapa hivyo vitu?
Watu walidhani Russia atalipa kisasi kwa kushambulia nchi ya NATO moja kwa moja. Vita ni akili.
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US ana aibishwa na Iran..
Ili kuepuka hio aibu anasema Iran inapewa assist na hizo nchi..

Ukweli ni kwamba Iran pekee ina huo uwezo wa kupiga target yeyote ya adui iliyopo hapo miidle east. Nashangaa jinsi watu wana underestimate uwezo wa Iran.

Iran wana makombora yanatumia inertia navigation system/INS , huo mfumo hawategemei mfumo wa uendeshaji wa Russia/glonass ama China/beidou achilia gps ya US ambayo hawaitumii kabisa..

Huo mfumo missile ikirushwa inakwenda yenyewe haitegemei mawasiliano yeyote kutoka nje, kama kombora likitumwa kutoka Dar kwenda Dodoma linakadiria speed, umbali , uelekeo na hata altitude, hivyo hata kama adui ana mitambo ya kufanya jamming haitoweza kupoteza hilo kombora maana linakwenda kwa kujitegemea, hata Tehran kwenyewe wanakuwa hawana tena uwezo wa kuliensesha. Sasa Iran missiles zake za INS z sasa amezifanya kuwa za kidijitali.

Ndio maana jamming, electronics warfare tactics zimeshindwa kabisa kuzuia missiles za Iran.

Hivyo Iran hata pasipo Beidou wala Glonass bado wanaweza kuitumia INS na wakapiga mahala kwa usahihi wa kutisha.

Iran wana makombora pia yana camera, wana makombora yana sensors za mawimbi ya radio na joto...
Likifika eneo husika likahisi kuna mawimbi ya patriot yanatokea mahala flani, basi kombora linakwenda huko huko patriot ilipo.

Iran pia wana mifumo ya kufanya jamming na spoofing kwenye gps.. hivyo missiles inapokwenda eneo husika , radars za ulinzi inakuwa ngumu kufahamu kama missile inakuja.
 
100 others said:
Hio vita US hatoiweza..
Iran kajipanga vilivyo na hii vita..
US na Israel wamezidiwa mbinu za kivita na Iran..

Iran sio arabs. Hio ni specie nyingine.
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Endeleeni tu kuwaramba Makalio Iran lakini kipondo wanacholipata kutoka Majeshi ya Marekani wanakipata vizuri sana.

Iran hawezi kutambua mbele ya Israel ni suala la muda tu!! Iran yeye Ana wanyonge wake waarabu lakini hana ubavu wa kufanya chochote kwa Israel!! Mwamba Netanyahu keshatoa ONYO kwa Magaidi wa Iran kuwa safari hii wakijaribu kuishambulia wanajua kwa nini kuku hakojoi!!!
 
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