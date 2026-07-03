Yanga yatozwa Tsh. Milioni 100 kwa kutumia nyumba ya mtu binafsi badala ya vyumba rasmi vya kubadilishia nguo

Yanga yatozwa Tsh. Milioni 100 kwa kutumia nyumba ya mtu binafsi badala ya vyumba rasmi vya kubadilishia nguo

M

Mawele

JF-Expert Member
Joined
Jul 25, 2023
Posts
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Klabu ya Yanga imepigwa faini ya shilingi milioni 100 na Kamati ya Uendeshaji na Usimamizi ya Shirikisho la Mpira wa Miguu Tanzania (TFF) kwa kukiuka kanuni za Ligi Kuu Tanzania Bara katika mchezo namba 233 dhidi ya JKT Tanzania, uliomalizika kwa Yanga kushinda mabao 3-0.

Adhabu hiyo imetolewa baada ya wachezaji na maofisa wa benchi la ufundi wa Yanga kushindwa kutumia chumba rasmi cha kuvalia katika Uwanja wa Meja Jenerali Isamuhyo, Dar es Salaam, na badala yake kutumia nyumba iliyopo nje ya uwanja upande wa pili wa barabara, kinyume na Kanuni ya 17:20 ya Ligi Kuu kuhusu taratibu za mchezo.

Soma: Nashauri iundwe 'Yanga Law'; timu itakayokaidi kutumia 'Vyumba rasmi vya kubadilishia Nguo' ipokwe alama tatu na kutozwa faini ya Tsh. Milioni 50

Adhabu hiyo imetolewa chini ya Kanuni ya 27:7 ya Ligi Kuu kuhusu vyombo vya maamuzi. Sambamba na hilo, Kamati hiyo pia imewapeleka Rais wa Young Africans, Hersi Said, pamoja na Afisa Mtendaji Mkuu wa klabu hiyo, Andre Mtine, kwenye Kamati ya Maadili ya TFF kwa ajili ya kutoa maelezo ya msingi kuhusu ukiukwaji huo unaodaiwa kujirudia.

TAARIFA KUTOKA BODI YA LIGI KUU TANZANIA@ligikuu @tanfootball @championshiptz @firstleaguetz@nbc.jpg

TAARIFA KUTOKA BODI YA LIGI KUU TANZANIA@ligikuu @tanfootball @championshiptz @firstleaguetz@n...jpg
 
Klabu ya Yanga imepigwa faini ya Shilingi milioni 100 na Kamati ya Uendeshaji na Usimamizi wa Tanzania Football Federation kufuatia ukiukwaji wa kanuni za NBC Premier League katika mchezo namba 233 wa Ligi Kuu dhidi ya JKT Tanzania FC uliomalizika kwa Yanga kushinda mabao 3-0.

Adhabu hiyo imetolewa baada ya wachezaji na maofisa wa benchi la ufundi wa Yanga kushindwa kutumia chumba rasmi cha kuvalia katika Uwanja wa Meja Jenerali Isamuhyo, Dar es Salaam, na badala yake kutumia nyumba iliyopo nje ya uwanja upande wa pili wa barabara, kinyume na Kanuni ya 17:20 ya Ligi Kuu kuhusu taratibu za mchezo.

Adhabu hiyo imetolewa chini ya Kanuni ya 27:7 ya Ligi Kuu kuhusu vyombo vya maamuzi. Sambamba na hilo, Kamati hiyo pia imewapeleka Rais wa Young Africans, Hersi Said, pamoja na Afisa Mtendaji Mkuu wa klabu hiyo, Andre Mtine, kwenye Kamati ya Maadili ya TFF kwa ajili ya kutoa maelezo ya msingi kuhusu ukiukwaji huo unaodaiwa kujirudia.

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Mawele said:
Yanga yatozwa milioni mia na bodi ya Ligi

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Fools aren’t in short supply in this country!

Kama ushirikina ungekuwa na uwezo wa kuifanya timu ishinde mechi zake, basi Tanzania ingekuwa imeshakuwa World Cup champion au angalau ingekuwa imeshafuzu a few times kuingia kwenye mashindano ya World Cup!
 
Mawele said:
Klabu ya Yanga imepigwa faini ya shilingi milioni 100 na Kamati ya Uendeshaji na Usimamizi ya Shirikisho la Mpira wa Miguu Tanzania (TFF) kwa kukiuka kanuni za Ligi Kuu Tanzania Bara katika mchezo namba 233 dhidi ya JKT Tanzania, uliomalizika kwa Yanga kushinda mabao 3-0.

Adhabu hiyo imetolewa baada ya wachezaji na maofisa wa benchi la ufundi wa Yanga kushindwa kutumia chumba rasmi cha kuvalia katika Uwanja wa Meja Jenerali Isamuhyo, Dar es Salaam, na badala yake kutumia nyumba iliyopo nje ya uwanja upande wa pili wa barabara, kinyume na Kanuni ya 17:20 ya Ligi Kuu kuhusu taratibu za mchezo.

Soma: Nashauri iundwe 'Yanga Law'; timu itakayokaidi kutumia 'Vyumba rasmi vya kubadilishia Nguo' ipokwe alama tatu na kutozwa faini ya Tsh. Milioni 50

Adhabu hiyo imetolewa chini ya Kanuni ya 27:7 ya Ligi Kuu kuhusu vyombo vya maamuzi. Sambamba na hilo, Kamati hiyo pia imewapeleka Rais wa Young Africans, Hersi Said, pamoja na Afisa Mtendaji Mkuu wa klabu hiyo, Andre Mtine, kwenye Kamati ya Maadili ya TFF kwa ajili ya kutoa maelezo ya msingi kuhusu ukiukwaji huo unaodaiwa kujirudia.

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mbona kawaida yao tulishawazoea vyura hawajawahi kushinda kwa haki mchezo wowote ule
 
kitalembwa said:
Mashabiki wa tz ni kama wehu.... yanga wakiweka namba within 48hrs hela yote inachangishwa tena na chenchi inabakia !!!!!

Mambo ya simba na yanga nimeshayaacha zamani ..
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Huo ni uzwazwa, na hicho ndio kinaipa utopolo kiburi cha kuvunja kanuni makusudi! Kanuni zibadilishwe iwe kupokwa point na faini juu, na kosa likijirudia iwe hata kushushwa daraja!
MATAKO YAO UTOPOLO in sugu voice.
 
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