Yajue Malengo ya Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania...IBARA YA 9. Anayetaka kuyanadilisha ni muhaini tu

Yajue Malengo ya Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania...IBARA YA 9. Anayetaka kuyanadilisha ni muhaini tu

funaku

funaku

JF-Expert Member
Joined
Oct 12, 2011
Posts
38,694
Reaction score
31,263
Kabla ya kukimbilia mitandaoni na kusema mithili ya kasuku inapaswa uisome katiba vizuri usije ukapotoshwa na waropokaji.

Malengo yaliyowekwa kwenye katiba yetu bora na kongwe yapo wazi na yamegusa maeneo yote muhimu.
Anayetaka kutudanganya eti katiba yetu ni mbovu basi huyu ni muhaini tu.

Hebu pitia Ibara ya 9 ya Katiba yetu itakuonesha malengo ya katiba yetu halafu rudi hapa useme ni kipi kipya kilichosahaulika.

Nawaasa vijana msipotoshwe na vibaraka wa mabeberu wanaotaka nchi isitawalike.
Katiba yetu ina majibu ya maswali yote.
Katiba yetu haikitengenezwa kushighulikia maswala ya Siasa au uchaguzi bali ustawi wa wamanchi kupitia Ujamaa,udugu na amani....anayetaka reforms anataka nini ??mimi kama mwananchi siidai kitu kipya kutoka katika katiba yetu bali nitadai utekelezwaji kamilifu wa kilichoandikwa...
This is a scientific perspective!!

Soma hapa chini.....

9. Lengo la Katiba hii ni kuwezesha ujenzi wa Jamhuri ya
Muungano na Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar au wa
chochote kati ya vyombo vyake na udugu na amani kutokana na
kufuata siasa ya Ujamaa na Kujitegemea, amabyo inasisitiza
utekelezaji wa misingi ya kijamaa kwa kuzingatia mazingira
yaliyomo katika Jamhuri ya Muungano. Kwa hiyo, Mamlaka ya
Nchi na vyombo vyake vyote vinawajibika kuelekeza sera na
shughuli zake zote katika lengo la kuhakikisha-
(a) kwamba utu na haki nyinginezo zote za binadamu
zinaheshimiwa na kuthaminiwa;
(b) kwamba sheria za nchi zinalindwa na kutekelezwa;
(c) kwamba shughuli za Serikali zinatekelezwa kwa njia
ambazo zitahakikisha kwamba utajiri wa Taifa
unaendelezwa, unahifadhiwa na unatumiwa kwa
manufaa ya wananchi wote kwa jumla na pia kuzuia
mtu kumyonya mtu mwingine;
(d) kwamba maendeleo ya uchumi wa Taifa yanakuzwa
na kupangwa kwa ulinganifu na kwa pamoja;
(e) kwamba kila mtu mwenye uwezo wa kufanya kazi
anafanya kazi, na kazi maana yake ni shughuli
yoyote ya halali inayompatia mtu riziki yake;
(f) kwamba heshima ya binadamu inahifadhiwa na
kudumishwa kwa kufuata Kanuni za Tangazo la
Dunia kuhusu Haki za Binadamu;
(g) kwamba Serikali na vyombo vyake vyote vya umma
vinatoa nafasi zilizo sawa kwa raia wote, wake kwa
waume, bila ya kujali rangi, kabila, dini au hali ya
mtu;
(h) kwamba aina zote za dhuluma, vitisho, ubaguzi,
rushwa, uonevu au upendeleo zinaondolewa nchini;
(i) kwamba matumizi ya utajiri wa Taifa yanatilia mkazo
maendeleo ya wananchi na hasa zaidi
yanaelekezwa kwenye jitihada ya kuondosha
umaskini, ujinga na maradhi;
(j) kwamba shughuli za uchumi haziendeshwi kwa njia
zinazoweza kusababisha ulimbikizaji wa mali au njia
kuu za uchumi katika mamlaka ya watu wachache
binafsi;
(k) kwamba nchi inatawaliwa kwa kufuata misingi ya
demokrasia na ujamaa.


#AI THREAD SUMMARY BY 21st june 2026#

The forum post by funaku vehemently defends the current Tanzanian Constitution, specifically referencing Article 9, asserting that its objectives are clear, comprehensive, and sufficient. The author emphasizes that the constitution's goals are focused on citizen welfare, Ujamaa (socialism), brotherhood, and peace, rather than just politics or elections.

funaku labels anyone advocating for constitutional reforms as a "traitor" or "imperialist puppet" who seeks to destabilize the country. The central argument is that the existing constitution is robust and complete, already providing all necessary answers. Therefore, the author demands full implementation of its provisions rather than any new reforms.

KWA HISANI YA MTU WA TANZANIA!
 
Mjinga wao licha ya kubadili jina bado ujinga haujakutoka.

"Muhaini " ni nani?

Vipi katiba iliyotoa uhuru wa kutoa maoni je watu wapo huru kutoa maoni, ila aliyekemea utekaji na mauaji ndio anaonekana hatari kuliko watekaji na wauaji wenyewe.

Katiba imeruhusu mikusanyiko ila yule mungu wako miaka 5 na nusu alizuia mikusanyiko ya upinzani akidai sio nyakati za siasa bali kazi huku yeye akijimwaga majukwaani.

Haya yote mbona hukuwahi kuyaongelea?
 
funaku said:
Kabla ya kukimbilia mitandaoni na kusema mithili ya kasuku inapaswa uisome katiba vizuri usije ukapotoshwa na waropokaji.

Malengo yaliyowekwa kwenye katiba yetu bora na kongwe yapo wazi na yamegusa maeneo yote muhimu.
Anayetaja kutudangabya eti katiba yetu ni mbovu basi huyu ni muhaini tu.

Hebu pitia Ibara ya 9 ya Katiba yetu itakuonesha malengo ya katiba yetu halafu rudi hapa useme ni kipi kipya kilichosahaulika.

Nawaasa vijana msipotoshwe na vibaraka wa mabeberu wanaotaka nchi isitawalike.
Katiba yetu ina majibu ya maswali yote.

KWA HISANI YA MTU WA TANZANIA!
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Tunaku kikwetu ni maku. Asanti
 
Matrix19 said:
Mjinga wao licha ya kubadili jina bado ujinga haujakutoka.

"Muhaini " ni nani?

Vipi katiba iliyotoa uhuru wa kutoa maoni je watu wapo huru kutoa maoni, ila aliyekemea utekaji na mauaji ndio anaonekana hatari kuliko watekaji na wauaji wenyewe.

Katiba imeruhusu mikusanyiko ila yule mungu wako miaka 5 na nusu alizuia mikusanyiko ya upinzani akidai sio nyakati za siasa bali kazi huku yeye akijimwaga majukwaani.

Haya yote mbona hukuwahi kuyaongelea?
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umeisoma Ibara ya 9 ya katiba?
 
Matrix19 said:
Mjinga wao licha ya kubadili jina bado ujinga haujakutoka.

"Muhaini " ni nani?

Vipi katiba iliyotoa uhuru wa kutoa maoni je watu wapo huru kutoa maoni, ila aliyekemea utekaji na mauaji ndio anaonekana hatari kuliko watekaji na wauaji wenyewe.

Katiba imeruhusu mikusanyiko ila yule mungu wako miaka 5 na nusu alizuia mikusanyiko ya upinzani akidai sio nyakati za siasa bali kazi huku yeye akijimwaga majukwaani.

Haya yote mbona hukuwahi kuyaongelea?
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Kunyamaza siyo amani bali ni kusalimu amri kwa majukumu ya kijamii ama kitaifa

Silence surrenders public responsibilities
 
funaku said:
Kabla ya kukimbilia mitandaoni na kusema mithili ya kasuku inapaswa uisome katiba vizuri usije ukapotoshwa na waropokaji.

Malengo yaliyowekwa kwenye katiba yetu bora na kongwe yapo wazi na yamegusa maeneo yote muhimu.
Anayetaka kutudanganya eti katiba yetu ni mbovu basi huyu ni muhaini tu.

Hebu pitia Ibara ya 9 ya Katiba yetu itakuonesha malengo ya katiba yetu halafu rudi hapa useme ni kipi kipya kilichosahaulika.

Nawaasa vijana msipotoshwe na vibaraka wa mabeberu wanaotaka nchi isitawalike.
Katiba yetu ina majibu ya maswali yote.
Katiba yetu haikitengenezwa kushighulikia maswala ya Siasa au uchaguzi bali ustawi wa wamanchi kupitia Ujamaa,udugu na amani....anayetaka reforms anataka nini ??mimi kama mwananchi siidai kitu kipya kutoka katika katiba yetu bali nitadai utekelezwaji kamilifu wa kilichoandikwa...
This is a scientific perspective!!

KWA HISANI YA MTU WA TANZANIA!
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KWA HISANI YA NYUMBU WA KIJANI
 
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