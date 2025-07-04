Yajue Malengo ya Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania...IBARA YA 9. Anayetaka kuyanadilisha ni muhaini tu

Kabla ya kukimbilia mitandaoni na kusema mithili ya kasuku inapaswa uisome katiba vizuri usije ukapotoshwa na waropokaji.



Malengo yaliyowekwa kwenye katiba yetu bora na kongwe yapo wazi na yamegusa maeneo yote muhimu.

Anayetaka kutudanganya eti katiba yetu ni mbovu basi huyu ni muhaini tu.



Hebu pitia Ibara ya 9 ya Katiba yetu itakuonesha malengo ya katiba yetu halafu rudi hapa useme ni kipi kipya kilichosahaulika.



Nawaasa vijana msipotoshwe na vibaraka wa mabeberu wanaotaka nchi isitawalike.

Katiba yetu ina majibu ya maswali yote.

Katiba yetu haikitengenezwa kushighulikia maswala ya Siasa au uchaguzi bali ustawi wa wamanchi kupitia Ujamaa,udugu na amani....anayetaka reforms anataka nini ??mimi kama mwananchi siidai kitu kipya kutoka katika katiba yetu bali nitadai utekelezwaji kamilifu wa kilichoandikwa...

This is a scientific perspective!!



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9. Lengo la Katiba hii ni kuwezesha ujenzi wa Jamhuri ya

Muungano na Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar au wa

chochote kati ya vyombo vyake na udugu na amani kutokana na

kufuata siasa ya Ujamaa na Kujitegemea, amabyo inasisitiza

utekelezaji wa misingi ya kijamaa kwa kuzingatia mazingira

yaliyomo katika Jamhuri ya Muungano. Kwa hiyo, Mamlaka ya

Nchi na vyombo vyake vyote vinawajibika kuelekeza sera na

shughuli zake zote katika lengo la kuhakikisha-

(a) kwamba utu na haki nyinginezo zote za binadamu

zinaheshimiwa na kuthaminiwa;

(b) kwamba sheria za nchi zinalindwa na kutekelezwa;

(c) kwamba shughuli za Serikali zinatekelezwa kwa njia

ambazo zitahakikisha kwamba utajiri wa Taifa

unaendelezwa, unahifadhiwa na unatumiwa kwa

manufaa ya wananchi wote kwa jumla na pia kuzuia

mtu kumyonya mtu mwingine;

(d) kwamba maendeleo ya uchumi wa Taifa yanakuzwa

na kupangwa kwa ulinganifu na kwa pamoja;

(e) kwamba kila mtu mwenye uwezo wa kufanya kazi

anafanya kazi, na kazi maana yake ni shughuli

yoyote ya halali inayompatia mtu riziki yake;

(f) kwamba heshima ya binadamu inahifadhiwa na

kudumishwa kwa kufuata Kanuni za Tangazo la

Dunia kuhusu Haki za Binadamu;

(g) kwamba Serikali na vyombo vyake vyote vya umma

vinatoa nafasi zilizo sawa kwa raia wote, wake kwa

waume, bila ya kujali rangi, kabila, dini au hali ya

mtu;

(h) kwamba aina zote za dhuluma, vitisho, ubaguzi,

rushwa, uonevu au upendeleo zinaondolewa nchini;

(i) kwamba matumizi ya utajiri wa Taifa yanatilia mkazo

maendeleo ya wananchi na hasa zaidi

yanaelekezwa kwenye jitihada ya kuondosha

umaskini, ujinga na maradhi;

(j) kwamba shughuli za uchumi haziendeshwi kwa njia

zinazoweza kusababisha ulimbikizaji wa mali au njia

kuu za uchumi katika mamlaka ya watu wachache

binafsi;

(k) kwamba nchi inatawaliwa kwa kufuata misingi ya

demokrasia na ujamaa.





#AI THREAD SUMMARY BY 21st june 2026#



The forum post by funaku vehemently defends the current Tanzanian Constitution, specifically referencing Article 9, asserting that its objectives are clear, comprehensive, and sufficient. The author emphasizes that the constitution's goals are focused on citizen welfare, Ujamaa (socialism), brotherhood, and peace, rather than just politics or elections.



funaku labels anyone advocating for constitutional reforms as a "traitor" or "imperialist puppet" who seeks to destabilize the country. The central argument is that the existing constitution is robust and complete, already providing all necessary answers. Therefore, the author demands full implementation of its provisions rather than any new reforms.



KWA HISANI YA MTU WA TANZANIA!