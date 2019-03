Wito Kwa Zitto , Maalim Seif, na ACT, Please Don't Loot Mali Halali za CUF!, Msifanye Kama CCM Iliyowafanyia Watanzania, Zitawaletea Laana ya Karma.

Wanabodi,Kwanza na mimi nijiunge na wanademokrasia wa kweli kumpongeza Maalim Seif Sharrif Hamad kwa uamuzi wake wa kuepusha shari kwa kujiondoa CUF na kujiunga na ACT Wazalendo hivyo yeye na wafuasi wake wote wafuata watu wamemfuata. Kiukweli kabisa Maalim Seif Sharrif Hamad ni Mtaji wa Ukweli, Hongera sana Zitto ya ACT yako hapa sasa kiukweli kabisa umelamba Bingo. Edward Lowassa angekuwa ni mtaji wa kihivi ile 2015, saa hizi kuna watu humu wasingekuwa waandika JF, wangekuwa wana issue tuu press releases kutoka kule kunako!.Sisi wapenda haki, tungependa kuiona ACT Wazalendo ikijengwa kwa nguzo za haki bin haki na sio kwa udhalumu wa looting mali halali za CUF na kujigeuza ni mali za ACT.Hapa nazungumzia mali za halaki na registered properties za CUF, zisiwe looted kugeuzwa ni mali za ACT, huku kutaifanya ACT kuwa imejengwa on loot, jambo ambalo sii jema kwa watu wanaojua the powers of karma, kutasababisha a bad karma itakayoleta laana later in it's course to prosperity.Mtindo huu wa looting, ndio uliotumiwa na CCM wakati inaandikishwa upya ile 1992. Kabla ya kuanza kwa mfumo wa vyama vingi, chama cha Tanu na CCM kilichangiwa michango ya lazima ya Watanzania iliyokatwa direct kutoka katika income zao kama income tax. Hivyo tulivyoanza mfumo wa vyama vingi, ili kujenga ushindani wa haki, CCM ilipaswa ku surrender mali zote za umma zilizochumwa kwa michango ya lazima yakiwemo majengo, viwanja na vitegauchumi vingine. Lakini CCM ilivipora na kuanza navyo hivyo kukifanya CCM kuanza na laana ya mali za wizi na uporaji hivyo kupelekea CCM kutawala na kuandamwa na laana ya karma ya uporaji huo ndio maana licha ya utajiri wote wa nchi yetu, Tanzania bado ni nchi masikini kwenye 10 bora na watu wake wengi wanaishi kwenye lindi la umaskini ulio topea, lakini sasa thanks God, Mungu katuletea Magufuli kuja kuzivunja hizi laana na Tanzania sasa itapata neema na maendeleo ya kweli kama rais Magufuli atauendeleza mpango huu aliouanzaMtu anapotoa mchango kuchangia chama fulani, mchango huo unaandamana na powers za karma ndani ya dhamira ya mchango huo, hivyo zile mali zote, wanachama wa CUF walizokuchangia chama cha CUF kwa dhamira safi ya kukichangia chama cha CUF, then michango hiyo mali iliyomilikiwa na michango hiyo ni mali halali za chama cha CUF, zikiwemo mali zote chama cha CUF kilichozimiliki kwa kutumia fedha za ruzuku, hivyo kitendo cha kusigeuza mali hizi halali za CUF, kuwa ni mali za ACT, huu ni uporaji wa wazi wa mali halali za chama cha CUF, unaofanyika mchana kweupe, hivyo kutapelekea laana ya karma kwa kuidhulumu CUF mali zake halali. weLakini kama dhamira ya hao wana CUF, walipojitolea michango, mali na majengo yao, kutumiwa na chama cha CUF, dhamira ya michango hiyo ni kuchangia kwa sababu Maalim Seif Sharrif Hamad yuko chama cha CUF, then kama Maalim Seif ameondoka CUF, then wako huru ku withdrawal michango na mali zao kihalali na kuzihamishia popote pale Maalim Seif atakapokwenda na hakuna adhabu yoyote ya karma itakayo wakumba, hivyo ACT itapata prosperity ya kweli na ya haki.Mungu Ibariki ACT WazalendoMungu Mbariki Maalim SeifMungu Mbariki Kiongozi Mkuu Daima Dumu wa ACT Wazalendo, Zitto Kabwe.Mungu Ibariki Tanzania.Nawatakia Alhamisi NjemaPaskali