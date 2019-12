Wimbo wa kuhamasisha vurugu unapoimbwa mbele ya Rais siku ya Uhuru wa Tanganyika.

Nilikuwa nikiwafuatilia kwa makini sana wanakwaya waliokuwa wakiimba wimbo wao maalumu. Wimbo unahamasisha vurugu na uvunjifu wa Amani hapa klabuni lakini watu walikuwa wanatabasamu tuu.



Hawa wanakwaya wasije alikwa tena maadhimisho mengine kwa kitendo hiki walicho fanya. Hawakuona Nyimbo nzuri za kutunga zenye ujumbe wa Kusifu na kuunga mkono juhudi badala yake wanatuimbia nyimbo za aibu hivi?



Wimbo wenyewe uko hivi nanukuu ktk sehemu ya korasi " Ni pazuri mahali pale watu wanapoishi kwa Amani bila chuki" Haya maneno wanamwimbia nani? Halafu wanaimba huku wanacheza kwa Madaha kabisa. Msifanye dhihaka wanakwaya mbele ya mtukufu.



Mkialikwa ktk matukio muhimu ya kitaifa kama haya muwe na akili za kujua kitu gani muimbe. Kwani hamjui kusoma majira na nyakati? Mmetutia Aibu sana kuimba mambo ya uchochezi hadharani.



Mimi furaha yangu ni kuona wakulima wakilimia Meno, Matajiri wakiishi kama mashetani na Nitashangaa kama kiongozi nitakaye mchagua atamtangaza Mpinzani kuwa ameshinda. Wanakwaya mjitafakari sana na ujumbe mnao toa.If you think you have that kind of freedom, is not to that extent, WATCH out"



Msaema kweli ni Mpenzi wa Mungu na maendeleo hayana Vyamaa.

Asanteni sana.