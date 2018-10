What is a Problem With JF, Jukwaa la Siasa?!, Badala ya Ku Discuss Issues na Ideas, Watu Wanajadili Watu na Non Issues?.

Wanabodi,Jee kuna tatizo hapa Jukwaa la Siasa la JF?. Nimenote kwenye baadhi ya mabandiko, mtu unapandisha uzi kuhusu ideas, lakini wachangiaji badala ya kujadili issue, wanajadili watu, tena afadhali ingekuwa ni mleta mada, lakini watu wanawajadili watu wengine kabisa wasio husika kabisa, what is this?.Mfano hai ni katika bandiko hiliMleta mada ameleta hoja nzito sana ya Mbunge wa Ubungo, Mhe. Saed Kubenea, ambaye ameahidi hata hama Chadema kujiunga CCM, na akawaita wanaohama ni vichaa!, kwa kusema yeye sio kichaa hadi aachie ubunge wake halafu agombee tena.Hii ni hoja nzito inayohusu ideas za hawa wabunge na madiwani hama hama. Uzi huo ambao sasa uko page 3 na michango zaidi ya 60, kati ya hiyo, michango inayojibu hoja husika, haijazidi 5!, lakini kitu cha ajabu, kuna michango zaidi ya 30, inamdiscuss mtu mwingine kabisa asiye husika!. Hivi kweli jf Jukwaa la Siasa, tumefikia viwango hivi vya kujadili watu badala ya kujadili issues or ideas?.Nilidhani watu wangejadili issue ya wabunge na madiwani kuhamia CCM, kweli wote ni vichaa?. Au kama ni kumjadili mtu, then wangemjadili Mhe. Kubenea mwenyewe kama ni mtu wa principles, integrity na misimamo thabiti isiyoyumba ya kuwa na jeuri ya kutonunulika Kwa kukataa hongo ya CCM?.Lakini watu wamekalia kuwajadili watu baki wasiohusika!.JF was meant to be the home of Great Thinkers, kwa kifupi GT, na akina sisi tulipojiunga tukakuta ni kweli kulikuwa na pool of ma GT, ambao walikuwa wanakata issues kiukweli kweli.As times go by members wakaongezeka na miongoni mwao wengine walikuwa ma GT, wenye great minds, wana discuss ideas, pia kuna ordinary minds ambao wana discuss events, na simple minds wao ndio wana discuss people.Baada ya ma simple minds kuwa wengi humu JF, modes wakawaanzishia majukwaa yao kama Celebrity na MMU ili kule wajimwage kujadili watu kwa raha zao, lakini Jukwaa la Siasa limebaki kuwa ni Jukwaa la serious issues.Kadri siku zinavyokwenda naona kama ma GT, wanazidi kupungua jf, na idadi ya simple minds wanao discuss watu inaongezeka.