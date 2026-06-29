Wenye uzoefu na nchi za Balkans chance ya kupata Kazi kwa Professionals ikoje?

Wenye uzoefu na nchi za Balkans chance ya kupata Kazi kwa Professionals ikoje?

ndege JOHN

ndege JOHN

JF-Expert Member
Joined
Aug 5, 2015
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Wakuu kuna yeyote humu anayefanya kazi au ana uzoefu na nchi za Balkans Albania, Serbia, Montenegro, Kosovo, North Macedonia n.k.?

Kwa professionals kama wahandisi je ni rahisi kupata kazi huko? Hatua za kuanza kutafuta fursa ni zipi na sehemu gani nzuri za kuanzia (websites, agencies au njia nyingine)?

Naomba uzoefu na ushauri wenu
 
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