Wenye uzoefu na nchi za Balkans chance ya kupata Kazi kwa Professionals ikoje?

Wakuu kuna yeyote humu anayefanya kazi au ana uzoefu na nchi za Balkans Albania, Serbia, Montenegro, Kosovo, North Macedonia n.k.?



Kwa professionals kama wahandisi je ni rahisi kupata kazi huko? Hatua za kuanza kutafuta fursa ni zipi na sehemu gani nzuri za kuanzia (websites, agencies au njia nyingine)?



Naomba uzoefu na ushauri wenu