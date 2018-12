Weka malengo yako ya mwaka 2019 kwenye maandishi.

Habari wana JF, bila shaka mmemaliza salama siku kuu ya Christmas na Leo ni tarehe 27/12/2018.



Ndugu wanaJF wenzangu nichukue nafasi hii kuwakumbusha kuwa kuna umuhimu sana Wa kuweka malengo mahususi kwenye maandishi.



Napenda kutoa ushuhuda ya kuwa nimekuwa nikiweka malengo kwenye maandishi kila mwanzo Wa mwaka Mpya na nimeona mafanikio yakufanya hivyo.



Kati ya mambo mazuri ya kuiga kwa wenzetu wazungu ni pamoja na kuweka malengo yetu katika maandishi na hii ufanya uyakumbuke na kuyafanyia kazi kila unapoyasoma na kugundua kuwa hujafikia malengo yako.



MAMBO YA KUZINGATIA WAKATI WA KUANDIKA MALENGO YAKO.

1. usipange malengo ambayo unayamudu kirahisi, panga malengo ambayo yatakufanya uumize sana kichwa katika utekelezaji, na pia hakikisha unachokipanga ukitumia juhudi zako zote kinawezekana. Shoot higher so that if you fall, you fall to the sky.



2. Hakikisha ulichokiandika utakuwa unakipitia mean kukisoma several times ili ujue mambo uliyoyatekeleza na mangapi bado. Hii ni kutokana na kwamba watu wengine huandika na kusahau kabisa waliyoyaandika.



3. Wakati unaandika malengo yako kuwa peke yako kabisa na kama unafamilia unaweza kumshirikisha mwenzi wako tu, hii ni kwa sababu watu wengine hukatisha tamaa.



4. Ukiona mwaka umeisha na umetimiza malengo yote jipongeze.



FAIDA ZA KUANDIKA MALENGO YAKO.

1. Utaweza kutumia muda wako vizuri ili kutimiza malengo yako.



2. Hautakuwa na pesa ya kuchezea kabisa hivyo utaitumia vizuri fedha yako utakayoipata na kuna starehe nyingine utazipunguza kama siyo kuziacha kabisa, kiujumla ni kwamba utaithamini kila senti utakayoipata.



3. Utakuwa mbunifu sana katika mambo yako na utatengeneza njia mbadala za kutengeneza pesa kama vile biashara ili uweze kutekeleza malengo yako.



4. Utapunguza kabisa matumizi ya fedha yasiyokuwa ya lazima maana kila senti utakuwa unaona inathamani.



5. Malengo yako yatakufanya ukutane na watu ambao wana mawazo chanya na watabadilisha mtazamo wako kabisa.





6. Utajikuta umefanya mambo makubwa ambayo ukikaa mwisho Wa mwaka hautaamini.



Zipo faida nyingi na hizi ni baadhi tu.

Nawatakia mwaka Mpya mwema wana JFwenzangu.