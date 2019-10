Wazo langu mbadala: Kama ada zinalipwa vyuoni, kwanini ada zisilipwe pia kwa kampuni na taasisi binafsi ili wahitimu wapate mafunzo ya kazi?

Shikamooni wakubwa zangu wote wa hapa jamiiforums. Mimi mdogo wenu Infantry Soldier nipo mzima kabisa wa afya. Thanks to God the Almighty. Leo swali langu linauluza hivi;



Kama ada zinalipwa vyuoni, kwanini ada zisilipwe pia kwa kampuni na taasisi binafsi ili graduates wapate mafunzo na uzoefu wa kazi?



Yaani unakuta mimi Infantry Soldier nimemaliza kusoma taaluma ya Information and Communications Technology pale IFM mwaka 2018.



Badala ya kukaa tu kijiweni nikiwa sina experience ya kazi, kwanini nilisipe ada ya kila mwezi (kiasi fulani cha pesa) kwenye kampuni let's say Vodacom ama Tigo kisha HR manager akanikabidhi kwa Head of Department ya ICT nikawa ninajifunza kazi pamoja na kupata experience plus connections za kujuana na watu?



Kama ada za mafunzo ya theories zinalipwa vyuoni, kwanini ada za mafunzo ya practice zisilipwe kwenye taasisi na kampuni binafsi?



I STAND TO BE CORRECT. NINAPOKEA POSITIVE CHALLENGES AS WELL.



OUR MOTTO: KUWA MZALENDO IPENDE TANZANIA. USTAWI WA NCHI YETU UNAANZA NA WEWE. TIMIZA WAJIBU WAKO IPASAVYO.



OMBI LANGU: NSSF NIPENI PESA ZANGU. MOYO WANGU BADO UMEJAA MAJONZI NA SIMANZI KUBWA SANA. MTAANI MAISHA NI MAGUMU SANA.