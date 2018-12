Waziri wa Nishati, tamko lako limebakiza siku 10 tu. Lisipotekelezeka jiuzulu

Juzi kawaaachisha/kawasimamisha kazi mameneja wa usambazaji umeme na uzalishaji (kama sikosei) kuwa kuzimika kwa umeme ni kuhatarisha usalama wa taifa.Hivyo akaiagiza bodi ya Tanesco kuunda tume ya kuchunguza kama kuna hujuma. Jana 20 na 21 /12/2018 umeme pia ulizima. Je, na hao wanaokaimu nafasi hizo atawaundia tume? Hyu mtu as if he has never seen the inside of a formal clas! halafu anajiita dr Kalemani! Rubbish!