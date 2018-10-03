WAZIRI WA NISHATI! BEI ZA GESI MAJUMBANI ZIPUNGUE PLS

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Pdidy
JF-Expert Member
Joined Nov 22, 2007
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KAMA KUNA JAMBO NALISHANGAA N WAH KUKAA KIMYA UPANDAJI WA GESI ZA MAJUMBAN KIHOLELA HUKU. MIKAA IKIPIGWA MARUFUKU
NAWAZA MNAHAMASISHA UPANDAJI MITI AMA ILI KUN
ZIONGEZEKE
MH WAZIRI NIMEPITA KENYA. NA UGANDA UKILINGANISHA NA BEI ZA MITUNGI YA GESI MAJUMBANI N AIBU KWA MTANZANIA
TUNAOMBA MDA MUAFAKA UMEFIKA HAWA WATU WASIJIPANDISHIE WWNYEWE BEI BILA RIDHAA ZA WIZARANI
IMEKUWA JAMBO LA KUSHANGAZA UNASHUSHA BEI MAY AUGU UNAPANDISHA ZAIDI YA ILE ILIOKUWEPO.. SEPT UNASHUSHA OCTB MPANDISHE ZAIDI
WANANCHI TUANGALIENI. MH WAZIRI HUSKA
NAWAZA MNAHAMASISHA UPANDAJI MITI AMA ILI KUN
ZIONGEZEKE
MH WAZIRI NIMEPITA KENYA. NA UGANDA UKILINGANISHA NA BEI ZA MITUNGI YA GESI MAJUMBANI N AIBU KWA MTANZANIA
TUNAOMBA MDA MUAFAKA UMEFIKA HAWA WATU WASIJIPANDISHIE WWNYEWE BEI BILA RIDHAA ZA WIZARANI
IMEKUWA JAMBO LA KUSHANGAZA UNASHUSHA BEI MAY AUGU UNAPANDISHA ZAIDI YA ILE ILIOKUWEPO.. SEPT UNASHUSHA OCTB MPANDISHE ZAIDI
WANANCHI TUANGALIENI. MH WAZIRI HUSKA