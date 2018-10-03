WAZIRI WA NISHATI! BEI ZA GESI MAJUMBANI ZIPUNGUE PLS


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Pdidy

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Pdidy

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KAMA KUNA JAMBO NALISHANGAA N WAH KUKAA KIMYA UPANDAJI WA GESI ZA MAJUMBAN KIHOLELA HUKU. MIKAA IKIPIGWA MARUFUKU

NAWAZA MNAHAMASISHA UPANDAJI MITI AMA ILI KUN
ZIONGEZEKE

MH WAZIRI NIMEPITA KENYA. NA UGANDA UKILINGANISHA NA BEI ZA MITUNGI YA GESI MAJUMBANI N AIBU KWA MTANZANIA

TUNAOMBA MDA MUAFAKA UMEFIKA HAWA WATU WASIJIPANDISHIE WWNYEWE BEI BILA RIDHAA ZA WIZARANI

IMEKUWA JAMBO LA KUSHANGAZA UNASHUSHA BEI MAY AUGU UNAPANDISHA ZAIDI YA ILE ILIOKUWEPO.. SEPT UNASHUSHA OCTB MPANDISHE ZAIDI

WANANCHI TUANGALIENI. MH WAZIRI HUSKA
 
toroka uje mjini

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Na huko tunako elekea ndio kubaya zaidi,hususan bei ya unga,sukari na mafuta ya kula
 
marxlups

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marxlups

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Watu walisha exchange natural gas yetu na ushanga na goroli kwa muswada wa dharura
 
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