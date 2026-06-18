Waziri wa Katiba, Dkt. Juma Homera: Mchakato wa Katiba Mpya utaanza baada ya Maridhiano, muda ukifika Rais ataeleza

Serikali kupitia Waziri wa Katiba na Sheria, Dkt. Juma Homera amesema mchakato wa kushughulikia suala la Katiba Mpya utatekelezwa na Serikali baada ya kukamilika kwa kazi za Tume inayoshughulikia masuala ya jinai pamoja na mchakato wa maridhiano unaoendelea nchini.
Akizungumza June 17, 2026 jijini Dodoma, Dkt. Homera amesema Serikali inaendelea kuweka kipaumbele katika hatua mbalimbali za kitaasisi ili kuhakikisha masuala hayo yanakamilika kabla ya kuendelea na hatua zinazohusu Katiba Mpya.
Amesema kwa sasa nchi ina Katiba inayotumika, lakini inaweza kufanyiwa marekebisho kulingana na mahitaji na matarajio ya Watanzania, huku akisisitiza kuwa mchakato huo utafuata taratibu na maslahi ya taifa.
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