Waziri wa Katiba, Dkt. Juma Homera: Mchakato wa Katiba Mpya utaanza baada ya Maridhiano, muda ukifika Rais ataeleza

Waziri wa Katiba, Dkt. Juma Homera: Mchakato wa Katiba Mpya utaanza baada ya Maridhiano, muda ukifika Rais ataeleza

N

News Tz1

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Serikali kupitia Waziri wa Katiba na Sheria, Dkt. Juma Homera amesema mchakato wa kushughulikia suala la Katiba Mpya utatekelezwa na Serikali baada ya kukamilika kwa kazi za Tume inayoshughulikia masuala ya jinai pamoja na mchakato wa maridhiano unaoendelea nchini.

Akizungumza June 17, 2026 jijini Dodoma, Dkt. Homera amesema Serikali inaendelea kuweka kipaumbele katika hatua mbalimbali za kitaasisi ili kuhakikisha masuala hayo yanakamilika kabla ya kuendelea na hatua zinazohusu Katiba Mpya.

Amesema kwa sasa nchi ina Katiba inayotumika, lakini inaweza kufanyiwa marekebisho kulingana na mahitaji na matarajio ya Watanzania, huku akisisitiza kuwa mchakato huo utafuata taratibu na maslahi ya taifa.

Pia soma CHADEMA: Bajeti ya Katiba Mpya haipo kwenye bajeti Kuu
 
Naogopa sana,kitendo cha serekali yetu kuja kuendeshwa na watu wahuni,walafi na waroho,kama jinsi hulka za binadamu zilivyo,wazo la mtu akilini,si maneno atoayo hadharani,tusije tukaingiza watu wa ajabu na hatari sana, ambao hawakulelewa na vyama kisiasa na kikanuni za kiutumishi wa umma,wakaingia kutawala taifa.
 
KATIBA MPYA HAINA UHUSIANO WOWOTE NA MARIDHIANO,NYIE CCM MTAIPELEKA HII NCHI KWENYE VITA NA HAKIKA MTAJUTIA HUU USHENZI WENU,MSIFIKIRI MTAPATA POLICE WA KUWALINDA WOTE,ACHENI HUU USHENZI...NI WATZ WANATAKA KATIBA MPYA SIO KIKUNDI CHA VYAMA...ACHENI UENDWAZIMU....ENDELEENI KUSHUPAZA SHINGO
 
Mtu mzima unasimama kwenye mic unaongea maneno mengi yasiyo na content yoyote

Hizi ndio pilika pilika za mtu mweusi
 
Haya mawili hayana uhuusiano. MAUAJI ya 29.10.2025 hayana uhusiano na mchakato wa Katiba kuanza leo. Homera akili umeiweka wapi?
 

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