Waziri wa Katiba, Dkt. Juma Homera: Mchakato wa Katiba Mpya utaanza baada ya Maridhiano, muda ukifika Rais ataeleza

Naogopa sana,kitendo cha serekali yetu kuja kuendeshwa na watu wahuni,walafi na waroho,kama jinsi hulka za binadamu zilivyo,wazo la mtu akilini,si maneno atoayo hadharani,tusije tukaingiza watu wa ajabu na hatari sana, ambao hawakulelewa na vyama kisiasa na kikanuni za kiutumishi wa umma,wakaingia kutawala taifa.