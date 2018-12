Waziri Lukuvi Atenguliwe na Kupandishwa Kizimbani Kwa Robbery?. Mahakama Zimekuweje?!. Sasa Pesa Ndio Kila Kitu!.

WanabodiMerry Christmas.Leo tumeanza sikukuu kwa habari kubwa hii.Mkuu Mwana Mwana, asante kwa taarifa hii. Japo mawakili ni watu wazuri sana katika kutetea haki, lakini pia ni watu wabaya sana katika kupindisha ukweli na kununua haki kwa wateja wao.Mimi naamini jamaa alikwenda na fuko la fedha ofisini kwa Lukuvi na alitaka kumhonga na Lukuvi akazipokea na kuwaita Takukuru wamkamate red-handed. Jamaa akakamatwa.Jamaa akaweka wakili smart lawyer, Imani Madega, wakili akamshauri kwa vile walikuwa wawili tuu mule ofisini, then wakaamua kutumia tricks ya "your words against mine", jamaa akamgeuzia kibao kuwa waziri Lukuvi alimkaba na kumpora fuko la fedha. Na kwa vile hakuna shuhuda mwingine yoyote, then mahakama ikatoa hukumu kwa mtindo wa "aliyekutwa na ngozi" na kwa kesi hii aliyekutwa na fuko la fedha ni waziri Lukuvi, then mfanyabiashara akashinda!.Siilaumu mahakama kwa sababu msingi wa haki kwa sheria zetu ni presumption of innocence until proven guilty beyond reasonable doubt, and the one who allege must proove, serikali imeshindwa kuthibitisha kosa hivyo Lukuvi ni mkabaji. Hivyo Hapa siilaumu mahakama naishangaa!.The common sense logic inaelekeza mtu huwezi kwenda ofisini kwa mtu na large amount of cash money kiasi hicho just like that bila kuwa na motives behind.Haiwezekani mtu umkabe na kumpora fuko la fedha halafu mporaji uite polisi kumkamata uliyempora. Japo ameshinda katika hukumu ya kidunia, hukumu ya karma inamsubiri. Kwa wanaomfahamu huyu jamaa kwa karibu mfutuatilieni nini kitamtokea.Sasa kama hukumu hii ni ya haki, then rais Magufuli kuonyesha anaiheshimu mahakama, hana budi kutengua uwaziri wa Lukuvi ASAP na kufikishwa Mahakamani kwa ajili ya kuhukumiwa kwa kosa la armed robbery, mawazi wote are armed, ambalo halina dhamana na hukumu yake ni kifungo cha miaka 30 jela.Japo sina uhakika na pecuniary jurisdiction ya mahakama iliyotoa hukumu hii, lakini kwa siku za hivi karibuni, mahakama zetu zimekuwa zikitoa hukumu za ajabu kwa majangili wenye fedha kwa kuwahukumu kulipa faini, lakini hukumu ya jana kiboko, kumbe waziri Lukuvi jambazi, kabaji?!.Ila pia pesa ndio kila kitu.