Waziri Kamwelwe aruhusu treni ya ziada ya abiria Dar es salaam kuelekea Moshi

Sent using Kisena alileta mabasi kuongezea yaliyokuwepo kwa nini mkagoma kumpa kibali ayaingize barabarani? mmeleta siasa sasa kuna wakubwa huko ccm wanataka kuhodhi hiyo biashara, tatizo sio Kisena.Sent using Jamii Forums mobile app Click to expand...

Kama aliongeza mabasi kama unavyodai yako wapi leo?Sikatai kuna tatizo ata kama TRA waliyazuia naelewa kuna ushamba kama waliomfanyia Makonda na vifaa vya mashuleni (yeah I don’t like him either hila anapofanya mazuri ukweli usemwe) au zile ambulance zilizoletwa kwa ajili ya kusambazwa kusaidia wagonjwa wakazizuia sababu ya kodi.Those ppl at TRA haven’t got the concept of merit goods na faida zake. Mpaka iwe miradi ya Magu anayopenda ya miuondo mbinu ndio wanatoa tax exemptions, hilo ni tatizo.But then kilicho wazi ni kwamba UDART aiwezekani wawe na mabasi luluki halafu ifike wakati hayafanyi kazi au miundo mbinu waliyokabidhiwa washindwe ku maintain upkeep zake.It doesn’t work that way mabasi kama ndege au biashara yoyote ya usafiri zinakuwa na services schedule zake surely their accountant ought to know that sio usubiri mpaka tairi liwe kibara au engine likorokochoke ndio ukumbuke fundi. What kind of operation planning is that, worst mkurugenzi anashirikiana na kampuni ya matengenezo to overcharge the company, matumizi anaamua yeye hayana approval ya accountants.China wananyonga tu mtu kama Kisena ule ni uhujumu uchumi, he is good for nothing simple.