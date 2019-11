Wazee wa games tujuzane games gani nzuri umewahi kucheza

habari za saizi wakuu

hapa nazungumzia games za pc ps xbox kuna games nyiingi saana na kali kiupande wangu game nilizowahi kucheza na ninzuri kwa mpira ni

1.fifa19

2. pes2020

za kivita

1.call of duty morden warfare zoote

2.call of duty ghost

3.protype

4.sniper elite

5.far cry zootee

6.god of war zoote

7.tomb rider zooote

8.GTA san andreas best game all time

9.GTA5

10.Mafia 11.watch dog zoote 12.assasin creed zoote 13.sleepngdog

zombie games nimecheza moja tu

evil withn

fighting games

1.mortal kombat x na mortal kombat 11 limeshatoka nipo kulidownload

2.injustices 1&2

3.tekken7

Racing games

1. need for speed most wanted

2.need for speed the run

3.need for speed playback

mi hizo na nyengine nimezisahau kwa upande wako game gani kali umewahi kucheza?