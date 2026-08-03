Watu wamejimaliza sana kumpa pesa ya hongera Zuchu, sasa je mkiwa na majambo yenu mnatarajia naye atafanya hivyo?

Watu wamejimaliza sana kumpa pesa ya hongera Zuchu, sasa je mkiwa na majambo yenu mnatarajia naye atafanya hivyo?

Hance Mtanashati

Hance Mtanashati

JF-Expert Member
Joined
Sep 7, 2016
Posts
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Watu wameshindana kutoa pesa kwenye baby shower ya mtoto tarajiwa wa Zuchu pia wameshindana kutoa pesa baada ya kujifungua.

Sasa hapa kuna watu kulingana na status walizonazo ni ngumu kwa Zuchu /Diamond kuhudhuria kwenye majambo yao., mfano hawa waimba visingeli Dogo Patern, Dulla Makabila nk.

Mtoto wa Zuchu ameingiza si chini ya milioni 400 katika siku hizi mbili .

Nimeshangaa zaidi eti hata kale ka Piptyida nako kalitaka kakajimalize kutoa pesa kwa mtoto wa Zuchu 😂😂😂😂😂😂😂

Watu wajifunze kubalance shobo , kufake maisha kwa kutoa pesa nyingi ili uonekane nawe humo ni ushamba na ulimbukeni wa hali ya juu.
 
hahahahahah ukiwa na cycle raha sana


diamond wa kwenye kamwambia na tatizo kwetu mbangala asingeweza kuchangiwa hata million tu na wasanii wenzake leo hii yeye kawa juu kila mtu anatamani kufanya naye kazi so acha mwenye nacho aongezewe kuhusu hao watu kujimaliza sina comment kila mtu ana mianya yake ya kupoteza hela anaweza asitoe kwa mtoto akaenda kuzinywea zote henesyy..nachoweza kusema hela ipo hii nchi nashangaa mnaoalalamika hahahahaha si mlisema magufuli kabana sasa mama kaachia hela mtaani mnaanza tena kelele za kutaka katiba
 
ndege JOHN said:
hahahahahah ukiwa na cycle raha sana


diamond wa kwenye kamwambia na tatizo kwetu mbangala asingeweza kuchangiwa hata million tu na wasanii wenzake leo hii yeye kawa juu kila mtu anatamani kufanya naye kazi so acha mwenye nacho aongezewe kuhusu hao watu kujimaliza sina comment kila mtu ana mianya yake ya kupoteza hela anaweza asitoe kwa mtoto akaenda kuzinywea zote henesyy..nachoweza kusema hela ipo hii nchi nashangaa mnaoalalamika hahahahaha si mlisema magufuli kabana sasa mama kaachia hela mtaani mnaanza tena kelele za kutaka katiba
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Wee sikuwezi yaani umeishaongelea siasa kwenye huu uzi
 
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