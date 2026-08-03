Watu wamejimaliza sana kumpa pesa ya hongera Zuchu, sasa je mkiwa na majambo yenu mnatarajia naye atafanya hivyo?

Watu wameshindana kutoa pesa kwenye baby shower ya mtoto tarajiwa wa Zuchu pia wameshindana kutoa pesa baada ya kujifungua.



Sasa hapa kuna watu kulingana na status walizonazo ni ngumu kwa Zuchu /Diamond kuhudhuria kwenye majambo yao., mfano hawa waimba visingeli Dogo Patern, Dulla Makabila nk.



Mtoto wa Zuchu ameingiza si chini ya milioni 400 katika siku hizi mbili .



Nimeshangaa zaidi eti hata kale ka Piptyida nako kalitaka kakajimalize kutoa pesa kwa mtoto wa Zuchu 😂😂😂😂😂😂😂



Watu wajifunze kubalance shobo , kufake maisha kwa kutoa pesa nyingi ili uonekane nawe humo ni ushamba na ulimbukeni wa hali ya juu.